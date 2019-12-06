شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الرئيس التنفيذى لتويتر يعلن الإقامة فى أفريقيا عدة أشهر العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى الرئيس التنفيذى لموقع "تويتر" جاك دورسى جولة سريعة فى أفريقيا بالتعهد بالانتقال للإقامة فى القارة السمراء لعدة أشهر خلال العام المقبل 2020.

وقال دورسى فى تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعى من نيجيريا إنه لا يعرف أين سيقيم، لكنه تعهد بأن يقضى نصف العام المقبل فى القارة الأفريقية.

وكتب دورسى "أشعر بالأسف لرحيلى عن القارة الآن، أفريقيا ستحدد المستقبل (خاصة فيما يتعلق بالعملة الالكترونية البيتكوين).. لست واثقا أين حتى الآن لكننى ساقضى ما بين ثلاثة إلى ستة اشهر في أفريقيا.

وبدأ الرئيس التنفيذى لتويتر جولة في أفريقيا يوم 8 نوفمبر الماضى شملت زيارة كل من غانا ونيجيريا وأثيوبيا وجنوب أفريقيا.