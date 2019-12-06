شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كويكبان يقتربان من كوكب الأرض بالكريسماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت وكالة ناسا من اقتراب كويكبين بالأرض بالكريسماس، إذ سيمر الكويكب الأول 216258 2006 WH1 يوم 20 ديسمبر الجارى، ويعتقد أن هذا الكويكب العملاق يصل طوله إلى 600 متر، مما يعنى أنه كبير بما يكفى للقضاء على مدينة بأكملها.

ووفقا لموقع "مترو" البريطانى، سيكون الكويكب على بعد 3.7 مليون ميل من كوكبنا، ورغم أن هذه مسافة ضخمة ولكنها صغيرة من الناحية الكونية.

Advertisements

أما الكويكب الثانى يسمى 310442 (2000 CH59) فسيأتى بحجم مماثل، كما سيمر بالأرض على مسافة مشابهة بالكويكب الأخر، وسيقترب الكويكبان دون مشكلة، ولا خوف على كوكب الأرض منهما.

جدير بالذكر كشفت دراسة مخيفة فى الآونة الأخيرة أن الكويكبات الكبيرة بما يكفى للقضاء على الملايين من البشر، ضربت الأرض بشكل متكرر أكثر مما كان يعتقد فى السابق.