شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Focus Mode ميزة جديدة من جوجل للحد من إزعاج السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة جوجل عن ميزة جديدة، أطلقت عليها اسم Focus Mode أو "وضع التركيز"، والتى تهدف إلى مساعدة المستخدمين على حماية أنفسهم من إزعاج السوشيال ميديا والاستقبال المتواصل لتنبيهات وسائل التواصل الاجتماعى.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، تساعد Focus Mode ، التى تتوفر الآن لمستخدمى نظامى Android 10 أو Android Pie ، مستخدميها على الاستفادة من العديد من الأدوات التى تشجع على الانخراط فى عادات صحية أكثر مع أجهزتهم المحمولة، من بينها أداة ضبط وقت للحد من مقدار الوقت الذى يمكن للمرء أن يقضيه على أى تطبيق، بالإضافة إلى وضع "التوقف عن العمل" الذى يساعد على وضع جدول زمنى لترك الهاتف قبل الخلود للنوم.

ومع ذلك، تتمثل إحدى الإمكانيات الرئيسية لـ Focus فى القدرة على إيقاف التطبيقات المشتتة للانتباه بشكل جماعى.

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ويمكن لمستخدمى نظامى Android 10 أو Pie الآن تفعيل الميزة واختيار التطبيقات الأكثر تسببا فى التشتت، والتى يرغبون فى إيقافها مؤقتًا.