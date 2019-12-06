شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تخطط لتوسيع استخدام شبكات الـ 5G والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت أمازون عن توسيع خدماتها السحابية إلى شبكات الجيل الخامس 5G وذلك بالشراكة مع "فرايزون"، بحيث يمكن للمطورين تشغيل البرامج على الأجهزة المحمولة والأجهزة المتصلة.

وبحسب موقع TOI الهندى، فيعد هذا البرنامج ، الذي يطلق عليه اسم AWS Wavelength ، واحدًا من عدة طرق جديدة تدفع بها Amazon Web Services إلى خدمات التخزين السحابي الجديدة.

وفي المؤتمر السنوي للشركة في لاس فيجاس، أعلنت أمازون أيضًا عن بنية تحتية جديدة تدعى Local Zones ، لأول مرة في لوس أنجلوس، والتي ستساعد المستخدمين القريبين على تشغيل تطبيقات كثيفة السرعة مثل الألعاب.

كما ذكرت أن خدمة البنية التحتية المحلية التي أعلنت عنها سابقًاOutposts ، كانت جاهزة للطلبات، في منافسة جديدة مع الشركات التي تساعد الآخرين على تشغيل مراكز البيانات الخاصة بهم.