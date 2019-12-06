تكنولوجيا: ما العلاقة بين وكالة ناسا والغذاء على كوكب الأرض؟

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وفقًا لما ذكره موقع "climatekids"، تراقب أقمار ناسا الصناعية الكثير من الأشياء حول أرضنا، بما في ذلك رطوبة التربة والفيضانات والجفاف، والمياه الجوفية، وكذلك صحة المحاصيل، ودرجات حرارة المحيطات، وتيارات المحيط، والرياح والعواصف الشديدة، وذوبان الجليد البحري.
ويعد فهم هذه التفاصيل بمثابة مساعدة مهمة للمزارعين على اتخاذ قرارات بشأن كيفية زراعة الطعام الذي نتناوله، فعلى سبيل المثال، في حالة الجفاف، يمكن للمزارعين زراعة المحاصيل التي لا تحتاج إلى الكثير من الماء، أو يمكن أن يخططوا لزراعتهم لفترة رطبة من السنة، هذه المعلومات يمكن أن تسمح للمزارعين بإنتاج المزيد من الطعام بمياه أقل.
ويمكن للعلماء أيضًا استخدام المعلومات لمحاكاة نمو المحاصيل في المستقبل، ما يساعد المزارعين على التخطيط لحصاد وإدارة محاصيل محددة.
كما أن هذه القياسات التى تقدمها إلى العلماء تساعدهم على مراقبة المحيطات وفهم مدى سرعة تغيرها، كما تتيح للعلماء تقدير صحة المحيطات ومدى دعمهم للحياة البحرية، وكمية المأكولات البحرية التي ينتجها المحيط، ويمكن أن تساعد المعلومات أيضًا العلماء في فهم ما يمكننا فعله لمنع المزيد من ارتفاع حرارة المحيطات.
وتعد النظم الإيكولوجية للمحيطات حساسة للغاية للتغيرات في المناخ، وإذا حافظنا على صحة المحيطات، فستكون مصدرًا جيدًا للغذاء لسنوات قادمة.
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