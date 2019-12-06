شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تزود محطة الفضاء الدولية بفندق مخصص للروبوتات.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد تكون محطة الفضاء الدولية موطنا لستة رواد فضاء، لكن لا يعرف الكثيرون أنها تضم ​​مجموعة ضخمة من الروبوتات، لذا قامت ناسا مؤخرا بإرفاق "فندق روبوت" إلى جانب محطة الفضاء الدولية لتخزين أدواتها الآلية المهمة.

تم إطلاق "الفندق"، الذى يطلق عليه Robotic Tool Stowage (RiTS) ، على متن مهمة SpaceX التجارية التاسعة عشرة، وسيكون أول سكانه اثنين من الروبوتات الخارجية (RELL) ، والتى يمكن أن "تستنشق" وجود الغازات مثل الأمونيا للكشف عن التسريبات فى محطة الفضاء الدولية.



فندق الروبوتات

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وقال مارك نيومان ، مدير أجهزة RiTS: "سيوفر RiTS الحماية المادية والحرارة من الإشعاعات والميكرومويدات، أو الأجسام الصغيرة عالية السرعة التى تضرب عبر الفضاء، ويحافظ نظامه الحرارى على درجات حرارة مثالية للأدوات، مما يساعد فى الحفاظ على وظائفها."

أوضح كريس كراو، مسئول تكامل النظم الرئيسى فى ناسا: "هذا الجهاز سوف يقلل بشكل كبير من الوقت والتكلفة لطاقم المحطة لنشر قدرات الكشف عن التسرب، فمع RiTS ، سيكون لدينا وصول أسهل وأسرع إلى RELL ، والتى يمكن أن تساعد فى ضمان سلامة روادنا فى الفضاء."