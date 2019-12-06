تكنولوجيا: دراسة تحذر: ارتفاع الحرارة يتسبب فى زيادة الزرنيخ بالأرز إلى ثلاثة أضعاف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحذر دراسة حديثة من أن ارتفاع درجات الحرارة الناجم عن الاحتباس الحرارى قد يتسبب فى زيادة كمية الزرنيخ فى الأرز إلى ثلاثة أضعاف بنهاية القرن.

تتجمع المادة الكيميائية السامة بشكل طبيعى فى المحصول، وقد أثبتت الأبحاث الآن أن ارتفاع درجات الحرارة يزيد من وجودها فى الحبوب.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، يمكن أن يسبب الزرنيخ مشاكل صحية كبيرة وقد ارتبط بالمرض والسرطانات وأمراض الكبد، كما يمكن أن يؤدى فى الحالات الخطيرة إلى الموت، لذا قام العلماء فى جامعة واشنطن فى الولايات المتحدة بزراعة الأرز وتكرار درجات الحرارة المختلفة لتقليد ظروف النمو فى ظل توقعات الاحترار العالمى المختلفة.

أجريت التجارب عند درجة الحرارة العادية الحالية البالغة 77 درجة فهرنهايت (25 درجة مئوية) وكذلك 82 درجة فهرنهايت (28 درجة مئوية) ، 87 درجة فهرنهايت (30.5 درجة مئوية) ، و 91 درجة فهرنهايت (33 درجة مئوية) لمحاكاة المناخ بحلول عام 2100.

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تصور الاختبار المناخ الأكثر تطرفًا فى المستقبل، حيث يكون متوسط ​​درجة الحرارة أعلى 8 درجات مئوية من اليوم، وهو الوضع الذى سيكون له تأثير كارثى على الزراعة ككل.