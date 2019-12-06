كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو-صور| “Arc Pen”…قلم حبر مبتكر يدوم مدى الحياة

متابعة-سنيار: “Arc Pen” هو قلم حبر جديد تم إنشاؤه بواسطة فريق Stilform الذي عاد مرة أخرى إلى Kickstarter في حملته الخامسة، التي تقدم قلم ضمان مدى الحياة مع مسطرة مبتكرة.

Stilform Arc – قلم حبر جل مغناطيسي عالي المحاذاة والإغلاق، حيث يحتوي على آلية مغناطيسية على طرفي القلم.

جميع الأجزاء مصنعة بدقة من التيتانيوم أو الألمنيوم عالي الجودة، وهذه المواد الرائعة معروفة جيدا بمتانتها العالية والوزن الخفيف الاستثنائي.

السطح اللامع للقوس في Titanium مقاوم بشكل خاص ضد الخدوش بسبب طلاء PVD خاص ويوفر شعورا رائعا من الساتان.

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تم تزويد Stilform Arc بعبوة Pilot Juice Up الشهيرة (LP3RF) التي تكتب بسلاسة فائقة وتوفر مقاومة رائعة للماء والبهتان، وبالإضافة إلى ترقية المسطرة، فإن Stilform Arc هو الرفيق المثالي للمبدعين والمهندسين المعماريين والرسامين.

Stilform متاح للدعم عبر Kickstarter، وتبدأ التعهدات من 49 يورو، مع التسليم المتوقع في جميع أنحاء العالم خلال يونيو 2020.