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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “LUMISTRAW” زجاجة مياه فريدة ونظام تنقية مياه فوري
متابعة-سنيار: تم إنشاء زجاجة مياه فريدة ونظام تنقية مياه فوري من قبل شركة Champs Industrial التي يقع مقرها في سنغافورة.
“LUMISTRAW” نظام تنقية المياه الفوري صغير بما يكفي ليناسب جيبك، وهو قادر على توفير مياه شرب نظيفة مع كل رشفة.
وقال مطورو القارورة المبتكرة: “تستخدم LUMISTRAW أحدث تكنولوجيا لتنقية المياه لتمنحك مياه نظيفة على الفور، كل ذلك باستخدام قشة قابلة لإعادة الاستخدام.
وبدلاً من انتظار غليان الماء، أو استخدام أقراص تنقية المياه أو التعامل مع تقنية التطهير التي عفا عليها الزمن، تستخدم LUMISTRAW تقنية LUMIFLO الخاصة بشامب الصناعية (بانتظار براءة الاختراع)، مما يتيح لك الحصول على مياه نظيفة تروي عطشك أينما تريد، وكلما أردت ذلك. “
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