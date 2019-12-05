شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 تطبيقات تستنزف بطارية هاتفك الأيفون.. احذر منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من العوامل التى قد تتسبب فى استنزاف بطارية هاتفك بسرعة منها تشغيل ميزة سطوع الشاشة لأعلى مستوى طول الوقت، وتشغيل الموقع الجغرافى طول الوقت، أو ارتفاع درجة الحرارة، ولكن هناك أيضًا بعض التطبيقات التى تعمل فى الخلفية طول الوقت وتستنزف بطاريات هواتف أيفون بمعدل أسرع، وفيما يلى 5 تطبيقات تشتهر باستنزاف بطاريات هواتف أيفون بسرعة، إلى جانب بعض النصائح لمنعها:

تطبيق فيس بوك:

يتسبب تطبيق فيس بوك فى استهلاك قدر كبير من شحن البطارية، حيث تكمن المشكلة فى عمله باستمرار فى الخلفية، وتحديث النيوز فيد باستمرار، ومزامنة جهات الاتصال تلقائيًا.

ويمكنك الحد من استهلاكه للبطارية عن طريق إيقاف تشغيل جميع الإشعارات الداخلية من داخل التطبيق.

خرائط جوجل:

يعتبر تطبيق خرائط جوجل من التطبيقات المفيدة للغاية، ولكنه يستهلك كمية كبيرة من البيانات للعمل بشكل صحيح وتقديم تفاصيل دقيقة عن الموقع باستمرار، كما تعتمد خرائط جوجل فى عملها على نظام تحديد المواقع العالمى GPS ما يؤدى إلى استنزاف البطارية بسرعة أكبر.

ولتقليل استهلاك تطبيق خرائط جوجل للبطارية؛ يمكنك تفعيل وضع توفير البطارية، وإيقاف التطبيق من تحديث نفسه عندما لا يكون قيد الاستخدام.

كما يمكنك إيقاف تشغيل وضع GPS وضبط ميزة الموقع أيضًا لأن كليهما يستهلك قدرًا كبيرًا من البطارية، وذلك باتباع هذه الخطوات:

• انتقل إلى (الإعدادات) على هاتف أيفون.

• مرر للأسفل حتى تصل إلى (خرائط جوجل) Google Maps.

• اضغط على خيار (الموقع) Location؛ واختر بين(اسأل فى المرة القادمة) أو (أثناء استخدام التطبيق) أو (دائمًا).

بعد ضبط إعداد الموقع، اضغط على خرائط جوجل فى الجزء العلوى الأيسر من الشاشة ، ثم اختر (الإشعارات) Notifications. ثم قم بتبديل (السماح للإشعارات) إلى (منع إرسال الإشعارات غير الضرورية إلى جهازك).

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تطبيق سناب شات:

يعتبر تطبيق سناب شات من أشهر التطبيقات استهلاكًا للبطارية، فخدمة الإشعارات وحدها كافية لاستنزاف بطارية هاتفك بسرعة كبيرة، كما يستخدم التطبيق خدمة الموقع لتحديد الموقع اللحظى للمستخدم وفقا لمشاركاته.

يمكنك إيقاف تشغيل ميزة الموقع فى سناب شات عن طريق القيام بما يلي:

• انتقل إلى تطبيق سناب شات على أيفون.

• اضغط على صورة ملفك الشخصى فى الجانب العلوى الأيسر من الشاشة.

• اضغط على ترس الإعدادات فى أعلى يمين الشاشة.

• مرر للأسفل حتى تصل إلى قسم (من يمكنه) Who Can، ثم اضغط على خيار (رؤية موقعي) See My Location، واختر الوضع الخفى Ghost Mode.

تطبيق فيس بوك مسنجر:

يستنزف تطبيق مسنجر البطارية بسرعة بسبب طريقة عمله التى تشبه تطبيق فيس بوك، حيث يعمل فى الخلفية ويعمل على مزامنة جهات الاتصال والإشعارات، ولتجنب ذلك يمكنك إرسال الرسائل عبر إصدار سطح المكتب من تطبيق فيس بوك نفسه وعدم تثبيت تطبيق فيس بوك مسنجر على هاتفك.

كما يوجد إصدار من تطبيق مسنجر للهواتف أقل استهلاكًا للبطارية ويدعى Messenger Lite .

واتس آب:

يعتبر تطبيق واتس آب أحد أكثر تطبيقات المراسلة الفورية شعبية فى العالم، حيث وصل عدد مستخدميه إلى نحو 1.6 مليار مستخدم، ولكن لسوء الحظ يعتبر من التطبيقات التى تستهلك البطارية بسرعة.

كما أشارت بعض التقارير خلال شهر نوفمبر الماضى إلى أن الإصدار 2.19.112 من تطبيق واتس آب يستنزف البطارية بشكل أسرع على هواتف أيفون، كما أبلغ عدد من المستخدمين عن هذه المشكلة عبر منصات التواصل الاجتماعى.

وإلى جانب مستخدمى أيفون فقد اشتكى بعض مستخدمى أندرويد من مشاكل استنزاف البطارية على أحدث إصدار من واتس آب، ويبدو أن المشكلة تؤثر على عمر البطارية نظرًا لاستمرار نشاط واتس آب فى الخلفية. ولتجنب هذه المشكلة يجب تثبيت الإصدار الأحدث من التطبيق على هاتفك.