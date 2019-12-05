شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خبير يحذر: النفايات الفضائية قد تخرج عن السيطرة وتحبسنا فى الأرض للأبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه البشر تحديا هائلا فى محاولتهم تنظيف الحطام الفضائى فى مدار الأرض، أو قد تواجه البشرية حصارا فى هذا الكوكب إلى الأبد، كما زعم أحد الخبراء، حسب روسيا اليوم.

ويعتقد الآن، أن هناك 170 مليون قطعة من النفايات الفضائية تطفو فى الغلاف الجوى العلوى للأرض، ولكن يتم تعقب 34 ألفا فقط منها.

ويسبح نحو 7 آلاف طن من النفايات الفضائية حول الأرض، حيث تتراكم الأقمار الصناعية غير المستخدمة، وخردة الصواريخ وغيرها من المعادن والصخور بالقرب من الأرض.

وسبق للخبراء أن حذروا من أنه مع زيادة الحطام الفضائى، سيزداد خروج الصواريخ من مدار الأرض، صعوبة، خوفا من التصادم مع جسم آخر فيما يعرف باسم " متلازمة كيسلر" (تصادمات متعددة بين أجزاء من أقمار صناعية متراكمة فى الغلاف الجوى الخارجى للأرض وتوجد فى مدارات منخفضة بحيث ينشأ من تصادم واحد عدة تصادمات كثيرة كأحجار الدومينو).

وهذا لا يشكل تهديدا للسفر إلى الفضاء فحسب، بل إن التقنيات مثل الهواتف المحمولة والتلفزيون ونظام تحديد المواقع العالمى (GPS) والخدمات المتعلقة بالطقس، تعتمد أيضا على الأقمار الصناعية، لذلك قد تشكل سلسلة من حوادث الانهيار تهديدا لاعتمادنا المفرط بالفعل على الأقمار الصناعية.

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وكشف الخبير، الأستاذ هيو لويس من جامعة ساوثهامبتون، عن مدى التأثر الحقيقى للازدحام فوق الأرض، وأجرى عمليات محاكاة للكشف عن أنه إذا استمرت المستويات الحالية من النفايات الفضائية فى المدار، مع وضع ما يقارب 20 قمرا صناعيا فى الفضاء كل عام، سيكون هناك تصادم للأقمار الصناعية كل 50 عاما.

وأجريت المحاكاة وفقا لقاعدة 25 عاما، التى تنص على أنه يجب على مستخدمى الأقمار الصناعية تشغيلها ما لا يزيد عن 25 عاما على بعد 1000 كلم من الأرض، والتى تعد "منطقة آمنة"، قبل أن يتم نقل القمر الصناعى أو تدميره.

وأشار لويس إلى أن أفضل الاجراءات المضادة الحالية تبطئ وتيرة التصادم إلى درجة أنه من المستحيل ملاحظتها فى عملية المحاكاة الحالية البالغة 200 عام.

ومن خلال تمديد المحاكاة إلى 1000 عام، تم الكشف عن الوضعية الحقيقية التى لا مفر منها تقريبا، "متلازمة كيسلر".