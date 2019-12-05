تكنولوجيا: هواوي تعلن عن هاتف Enjoy 10S بكاميرة ثلاثية ومستشعر للبصمة في شاشة OLED

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة هواوي الآن عن هاتف Enjoy 10S الذي ينطلق بشاشة OLED تضم نتوء القطرة للكاميرة الأمامية، مع كاميرة خلفية ثلاثية، وتقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة.

يأتي هاتف Enjoy 10S اليوم من هواوي بعد أن قدمت العملاق الصيني كلاً من هاتفي Enjoy 10 Plus وEnjoy 10 من نفس السلسلة، حيث يضم الإصدار الجديد شاشة OLED بحجم 6.3 إنش، والتي تدعم جودة عرض FHD بلس.

وينطلق هاتف Enjoy 10S برقاقة معالج Kirin 710F ثماني الأنوية وبدقة تصنيع 12 نانومتر مع Turbo 3.0، كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

وتتميز الكاميرة الخلفية في الهاتف بإعدادات ثلاثية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل مع تقنية الذكاء الإصطناعي، مع مستشعر 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، وأيضاً مستشعر 2 ميجا بيكسل لدعم تصوير portrait، كما يضم نتوء الشاشة مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل.

أيضاً يأتي هاتف Enjoy 10S بمستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، إلى جانب تصميم بألوان متدرجة للهاتف في الجهة الخلفية، أيضاً يضم الهاتف بطارية بقدرة 4000 mAh.

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مواصفات هاتف HUAWEI Enjoy 10S

شاشة OLED بحجم 6.3 إنش، منحنية 2.5D، بدقة 2400 في 1080 بيكسل.

رقاقة معالج Kirin 710F ثماني الأنوية بدقة تصنيع 12 نانومتر، مع كرت شاشة ARM Mali-G51 MP4.

ذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي حتى سعة 256 جيجا بايت.

نظام تشغيل Android 9 Pie مع واجهة EMUI 9.1

فتحة تدعم اثنان من شرائح SIM بحجم نانو مع بطاقة microSD

كاميرة خلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/1.8 وفلاش LED، مع مستشعر 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/2.4، مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير مع فتحة عدسات f/2.4.

كاميرة أمامية بمستشعر 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/2.0.

مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة

قياسات الهاتف 157.4 في 73.2 في 7.75 مم، مع وزن 163 جرام.

بطارية بقدرة 4000 mAh.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف Enjoy 10S بألوان الأسود، والأخضر والأزرق، كما ينطلق للبيع اليوم في السوق الصيني بسعر يبدأ من 255 دولار.

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