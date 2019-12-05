تكنولوجيا: جهاز MacBook Pro الجديد بحجم 13 إنش يتوقف بشكل مفاجيء عن العمل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد مستخدمي جهاز MacBook Pro الجديد بحجم 13 إنش توقف الجهاز بشكل مفاجيء عن العمل في الفترة الأخيرة، إلا أن شركة ابل لديها معالجة لهذه المشكلة بالفعل.

توالت شكاوى مستخدمي جهاز MacBook Pro الجديد بحجم 13 إنش لمشكلة توقف الجهاز المفاجيء دون سبب واضح، إلا أن ابل قامت بنشر مستند على صفحة الدعم الخاصة بالجهاز لتوضيح خطوات معالجة هذه المشكلة.

أطلقت شركة ابل جهاز MacBook Pro الجديد بحجم 13 إنش رسمياً في الأسواق خلال شهر يوليو الماضي، ولقد بدأت شكاوى المستخدمين حول مشكلة رصدت في الجهاز تنتشر بشكل واضح في الفترة الأخيرة.

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ولقد قدمت ابل خطوات لمعالجة هذه المشكلة في مستند رسمي، حيث أكدت شركة ابل في المستند على ضرورة شحن جهاز MacBook Pro حتى نسبة 90% في البداية، على أن يتصل الجهاز بالشاحن في الخطوات التالية، أيضاً على المستخدم إغلاق كل التطبيقات النشطة، كما يتطلب إغلاق الجهاز وشحنه لمدة تصل إلى 8 ساعات بحد أدنى.

أيضاً عند إنتهاء شحن جهاز MacBook Pro سيكون على المستخدم التأكد من تثبيت الإصدار الأخير من نظام macOS، حيث من المقرر أن تعالج هذه الخطوات المشكلة، كما أضافت ابل إلى أنه في حالة عدم معالجة هذه المشكلة يمكن للمستخدم التوجه لصفحة الدعم.

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