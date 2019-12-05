أولى الصور الحاسوبية للهاتف Galaxy Note 10 Lite تعرض لنا تصميم مختلف للكاميرا

فاطمة أيت طالب - دبي - حصلنا في الفترة الماضية على بعض الصور الحاسوبية للهاتف Galaxy S10 Lite الذي سيصل أيضًا إلى بعض الأسواق تحت إسم Galaxy A91. والآن، حان الدور بالنسبة لنا لإلقاء نظرة أيضًا على الصور الحاسوبية للهاتف Galaxy Note 10 Lite الذي سيصل أيضًا إلى بعض الأسواق تحت إسم Galaxy A81. للآسف، هذه الصور الحاسوبية مظلمة جدًا مما يجعلها تخفي بعض التفاصيل، ولكن من الواضح أن وحدة الكاميرا صغيرة.

إستنادًا إلى خريطة الطريق التي تم تسريبها، فسوف يضم الهاتف Galaxy A81 كاميرا أساسية بدقة 64 ميغابكسل، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 16 ميغابكسل، فضلا عن كاميرا مُقربة وكاميرا Time Of Light لإستشعار معلومات العمق. ومع ذلك، فلا يزال من غير الواضح ما مدى موثوقية هذه المعلومات.

على أي حال، سيضم الهاتف Galaxy A81 أو بالأحرى Galaxy Note 10 Lite شاشة بحجم 6.5 أو 6.7 إنش تمتاز بثقب في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية. هذا الأمر غير مؤكد، ولكن عدم وجود قارئ خارجي لبصمات الأصابع يشير إلى أنه سيتم تضمين هذا المستشعر في الشاشة.

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ستبلغ أبعاد الهاتف 163.9 × 76 × 8.6 ملمتر. وبخلاف الهاتف Galaxy S10 Lite، فسوف يحتوي هذا الهاتف أيضًا على القلم الرقمي S Pen مما يجعله جزءًا من تشكيلة Galaxy Note Series. وبصرف النظر عن القلم S Pen، فسوف يضم هذا الهاتف كذلك منفذ السماعات 3.5mm في الأسفل.

من المتوقع أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Galaxy A Series 2020 في اليوم 12 من شهر ديسمبر الجاري، وقد يكون الهاتفين Galaxy A91 و Galaxy A81 نجمي هذا الحدث.