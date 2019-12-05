شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف سبب تأجيل إطلاق مركبة شحن SpaceX لدعم رواد ناسا وموعدها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجلت شركة SpaceX إطلاق مركبة شحن دراجون بما تحمله من إمدادات لوكالة ناسا بالأمس بسبب الرياح الشديدة في الجو العلوى وكذلك في البحر.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، قالت شركة "SpaceX" فى تغريدة: "إن التوقف بسبب الرياح المرتفعة في البحر، مما يخلق ظروفًا ديناميكية حول الرحلة"، وستكون فرصة الإطلاق التالية اليوم الساعة السادسة والنصف مساءً.

وكان من المقرر إطلاق صاروخ فالكون 9 على مرحلتين لنقل كبسولة شحن دراجون إلى محطة الفضاء الدولية، وبها أكثر من 5700 رطل من الإمدادات والتجارب البحثية التي ستدعم مجموعة متنوعة من التجارب العلمية على مدار البعثتين التاليتين 61 و 62.

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وعلى الرغم من أن مركبة "دراجون" الفضائية قد طارت مرتين من قبل، مرة واحدة في عام 2014 ومرة أخرى في عام 2017، إلا أن فالكون 9 هي مركبة معززة جديدة تمامًا.

وتخطط SpaceX لاستعادة مرحلة الصاروخ مع هبوط طائرة بدون طيار لإعادة استخدامها لاحقًا.

تظهر توقعات الطقس اليوم الخميس 20٪ من حالات اضطراب الطقس، لكن الرياح هذه المرة أكثر هدوءًا، وإذا سارت الأمور وفقًا للخطة.