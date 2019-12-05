شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف سبب تأجيل إطلاق مركبة شحن SpaceX لدعم رواد ناسا وموعدها الجديد والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، قالت شركة "SpaceX" فى تغريدة: "إن التوقف بسبب الرياح المرتفعة في البحر، مما يخلق ظروفًا ديناميكية حول الرحلة"، وستكون فرصة الإطلاق التالية اليوم الساعة السادسة والنصف مساءً.
وكان من المقرر إطلاق صاروخ فالكون 9 على مرحلتين لنقل كبسولة شحن دراجون إلى محطة الفضاء الدولية، وبها أكثر من 5700 رطل من الإمدادات والتجارب البحثية التي ستدعم مجموعة متنوعة من التجارب العلمية على مدار البعثتين التاليتين 61 و 62.
وعلى الرغم من أن مركبة "دراجون" الفضائية قد طارت مرتين من قبل، مرة واحدة في عام 2014 ومرة أخرى في عام 2017، إلا أن فالكون 9 هي مركبة معززة جديدة تمامًا.
وتخطط SpaceX لاستعادة مرحلة الصاروخ مع هبوط طائرة بدون طيار لإعادة استخدامها لاحقًا.
تظهر توقعات الطقس اليوم الخميس 20٪ من حالات اضطراب الطقس، لكن الرياح هذه المرة أكثر هدوءًا، وإذا سارت الأمور وفقًا للخطة.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: اعرف سبب تأجيل إطلاق مركبة شحن SpaceX لدعم رواد ناسا وموعدها الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.