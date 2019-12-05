أفضل بدائل Slack على نظام لينكس لبيئات العمل وتنظيم العمل

هناك الكثير من بدائل Slack على مختلف المنصات الموجودة وكان هذا أمر منطقي للغاية بعد الشهرة الواسعة والنجاح الكبير الذي تمكنت منصة العمل الجماعي من تحقيقه في الفترة الماضية، فبرنامج Slack لمن لا يعرفه هو منصة عمل جماعي يمكن إستخدامها لتنظيم العمل في شكل فرق والتواصل مع شركاء العمل وإدارة فرق العمل عن بعد بشكل كافي وسريع.

ولكن بالطبع وكالعادة فليس جميع المستخدمين على نظام لينكس يفضلون العمل مع برنامج Slack ولذلك سنقدم لكم اليوم مجموعة من أفضل بدائل Slack على نظام لينكس .

أفضل بدائل Slack على نظام لينكس :

معظم البرامج التي سنذكرها اليوم هي مجانية تماماً وإن كان هناك أي برنامج مدفوع سنقوم بذكر ذلك بشكل واضح .

برنامج mattermost هو منصة يتم إستضافتها على نفس موقع الخدمة وهو مجاني ومفتوح المصدر ويضم الكثير من المميزات الأخرى الموجودة في برنامج Slacks مثل دعم webhook و الـ Video Chat و Audio Calls و دمج الصور والـ private Chat وغيرها من الأمور، كما أن البرنامج يستطيع إستيراد المعلومات وبيانات الإستخدام من Slack بشكل سهل وبسيط.

يعتبر هذا البرنامج من البرامج القليلة للغاية التي تسمح للمستخدم بأن يقوم بإستيراد ودمج بيانات إستخدامه من موقع Slack .

رابط تحميل البرنامج .

برنامج Riot هو برنامج تواصل مفتوح المصدر ويدعم مجموعة كبيرة من الأدوات مفتوحة المصدر مثل Slacks ويوفر معظم المميزات الأساسية التي تحتاجها والتي تستخدمها من خلال منصة Slacks كمثال فيمكنك إجراء مكالمات فيديو ومكالمات صوت ودمج ملفات الصوت والفيديو بسهولة بين المحادثات.

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الميزة الأساسية في هذا البرنامج هو أنه سهل في الإستخدام ويمكنك بسهولة أن تقوم بإنشاء غرف سهلة دون الحاجة إلى فهم طريقة عمل البرنامج.

رابط التحميل.

منصة Flock هي إختيار آخر مجاني بالكامل وبديل كامل لمنصة Slacks، توجد نسخة من المنصة على أنظمة ويندوز وأنظمة ماك أيضاً وقد تم تصميم المنصة وبناءها من الصفر كمحاولة لتقديم أهم الخدمات التي تهم الفرق وتحديداً فرق العمل عن بعد لهذا ستجد دمج كامل في المنصة مع خدمات أخرى مثل Google Drive و Github و Trello ومختلف الخدمات الأخرى.

البرنامج سهل للغاية وينافس منصة Slack في سهولة الإستخدام ولا يحتاج إلى خبرة لتتمكن من إستخدامه والإستفادة منه بشكل كبير وهذا يجعل من البرنامج حلاً مثالياً للفرق التي لا تتعامل مع الأمور التقنية بشكل كبير أو لا توجد لديها خبرة تقنية كبيرة .

رابط تحميل البرنامج .

الخاتمة :

كانت هذه مجموعة من أفضل بدائل Slack على نظام لينكس ولكن عزيزي القارئ إن لم تكن تواجه مشكلة مع Slack ففكر في إستخدامه مرة أخرى أو الإستمرار في إستخدامه دون البحث عن حل بديل لأنك لن تجد حلاً أفضل.