تكنولوجيا: هاتف iPhone 11 Pro يعمل على جمع بيانات الموقع حتى مع إغلاق الميزة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد الباحث Brian Krebs في منشور جاء في مدونته مؤخراً على أن هاتف iPhone 11 Pro يعمل على جمع بيانات الموقع الخاصة بالمستخدم حتى في حالة إغلاق هذا الإختيار.

وقد أشار الباحث الأمني في مدونته إلى أنه رصد جمع هاتف iPhone 11 Pro لبيانات الموقع بشكل متقطع، حتى في حالة ضبط كل تطبيق مثبت على الهاتف أو الخدمات بشكل مستقل على إختيار عدم جمع بيانات الموقع.

ولقد قدمت ابل إختيار في الإعدادات يتيح للمستخدم إغلاق ميزة جمع بيانات الموقع، وذلك عبر إعدادات الخصوصية، ومن ثم إختيار تبويب خدمات الموقع، حيث يمكن إختيار إغلاق جمع بيانات الموقع، كما يعمل هذا الإختيار على تحديد التطبيقات التي تتطلب بيانات موقع المستخدم.

من جانب أخر تتيح شركة ابل إختيار أخر للمستخدمين يمكن من خلاله إغلاق جمع بيانات الموقع في كل تطبيق على حدا، حيث يمكن لهذا الإختيار أن يعمل على تعطيل بعض الخدمات بشكل كامل، بشكل خاص التي تركز على تحديد موقع المستخدم.

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وتظهر هذه المشكلة عند تعطيل إختيار جمع بيانات الموقع لكل تطبيق بشكل مستقل، وليس عند تعطيل جمع بيانات الموقع عبر الإعدادات الرئيسية، وهي مشكلة رصدت في البداية عند تحديث بعض المستخدمين لإصدار iOS 13 من نظام التشغيل.

يذكر أن شركة ابل أشارت في التعليق على هذه المشكلة على أنها لا تمثل تهديد أمني على المستخدمين، وأنها ميزة تأتي لدعم المستخدمين.

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