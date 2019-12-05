تكنولوجيا: LG تعلن رسمياً عن جهاز Gram 17 2020 بالجيل العاشر من معالجات إنتل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة LG اليوم عن جهاز Gram 17 للعام 2020 الذي يأتي بالجيل العاشر من معالجات إنتل، ويضم بطارية بحجم أكبر، على أن يتوفر في سوق كوريا الجنوبية اليوم بسعر 1780 دولار.

حققت شركة LG نجاح ملحوظ بجهاز LG Gram الذي أطلق العام الماضي، مع نسبة مبيعات تصل إلى 25% من إجمالي مبيعات أجهزة Gram خلال 2019.

واليوم ينطلق جهاز Gram 17 للعام 2020 الذي يضم الجيل العاشر من معالجات إنتل، مع بطارية بقدرة أكبر، وبعض التغييرات الأخرى.

ويتميز الجهاز بحجم 17 إنش في الشاشة، مع دقة عرض 2560 في 1600 بيكسل، مع طول أقل من إصدار العام الماضي بنسبة 3مم، كما يضم بطارية بسعة أكبر من إصدار العام الماضي الذي جاء ببطارية 72Watt، حيث تصل قدرة البطارية في الإصدار الجديد إلى 80WH، أيضاً يأتي الجهاز بوزن 1.35 كجم.

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أيضاً يضم جهاز Gram 17 للعام 2020 منافذ أكثر مع ترقية في الذاكرة العشوائية، بينما يتميز تصميم لوحة المفاتيح بأربعة من الأعمدة، مقارنة بثلاثة أعمدة في إصدار 2019.

كما يتميز تصميم جهاز بدعم معايير MIL-STD لمقاومة الغبار والصدمات، إلى جانب الحرارة المرتفعة، أو الحرارة المنخفضة أيضاً، هذا إلى جانب مقاومة الملح، والإهتزاز والضغط المنخفض، ومن المقرر أن يتوفر في كوريا الجنوبية في البداية بسعر 1780 دولار.

مواصفات LG Gram 17 للعام 2020

نموذج رقم 17Z90N

شاشة IPS بحجم 17 إنش WQXGA بدقة عرض 2560 في 1600 بيكسل.

وزن 1350 جرام.

بطارية بقدرة 80Wh

معالج Core i5-10357G، مع ذاكرة تخزين مؤقت 6 ميجا بايت، ويدعم سرعة 1.2GHz أو 3.7GHz مع Turbo boost.

جرافيك Intel Iris Plus

ذاكرة 8 جيجا بايت في DDR4 و3200MHz قابلة للزيادة.

سعة تخزين 256 جيجا بايت في SSD M.2 NVMe قابلة للزيادة.

قياسات الجهاز 381 في 263 في 17.44مم

2 من المكبرات الصوتية ستريو بقوة 1.5W

معايير مقاومة MIL-STD 810G.

منفذ Thunderbolt 3، و3 من منافذ USB 3.1، ومنفذ HDMI، وHP-Out، وفتحة لقارئ ذاكرة Micro SD، وDC-In.

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