جوجل تكشف عن قائمة أفضل التطبيقات والألعاب على متجر Google Play لهذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - مع إقترابنا من توديع سنة 2019، قامت شركة جوجل بالكشف عن قائمة أفضل التطبيقات والألعاب والأفلام والكتب الإلكترونية على متجر Google Play Store، وهي القائمة التي تنقسم إلى قسمين، قسم يضم التطبيقات الأفضل التي تم إنتقاؤها من قبل المستخدمين، وقسم يضم التطبيقات الأفضل التي تم إنتقاؤها من قبل شركة جوجل نفسها.

بالنسبة لفئة إختيارات المستخدمين، فقد حصل تطبيق تحرير الفيديوهات Video Editor – Glitch Video Effects على جائزة أفضل تطبيق، بينما حصلت Call of Duty: Mobile على جائزة أفضل لعبة. تم تصميم Marvel Studios’ Avengers: Endgame كأفضل فيلم بينما حصل Scary Stories to Tell in the Dark على جائزة أفضل كتاب إلكتروني.

أما بخصوص فئة إختيارات جوجل، فقد حصل تطبيق Ablo على جائزة أفضل تطبيق ويليه كل من ActionDash و Appy Weather. ويمكنك التحقق من بقية التطبيقات المميزة هنا. وفيما يخص الألعاب، فقد فازت Call of Duty: Mobile بجائزة أفضل لعبة جنبًا إلى جنب مع ألعاب أخرى تشمل Harry Potter: Wizards Unite و Tacticool — 5v5 Shooter.