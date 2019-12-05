الكاميرا الأمامية للهاتف Huawei Nova 6 5G تتصدر تصنيف DxOMark

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Huawei في وقت سابق من هذا اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Huawei Nova 6 5G، وهو الهاتف الذي يضم كاميرتين في الأمام، وبالضبط في ثقب عريض على مستوى الشاشة على غرار الهاتف Honor V30. أما وقد قلنا ذلك، فقد إتضح اليوم أن فريق DxOMark المتخصص في إختبار كاميرات الهواتف الذكية حصل على الهاتف Huawei Nova 6 5G وقام فعلاً بتقييم الكاميرا الأمامية.

ووفقا لفريق DxOMark، فقد ذكر أن Huawei Nova 6 5G هو صاحب الكاميرا الأمامية الأفضل في السوق بعد حصولها على تقييم إجمالي قدره 100 نقطة، متخطيًا الهاتف Galaxy Note 10+ 5G الذي حصل على 99 نقطة. وفي حالة إذا كنتم لا تعلمون ذلك، فالهاتف Huawei Nova 6 5G يضم كاميرتين في الأمام، واحدة تمتاز بدقة 32 ميغابكسل، بين تمتاز الكاميرا الأخرى الواسعة الزاوية بدقة 8 ميغابكسل.

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يمكن لهذه الكاميرا توفير تعرض جيد في جميع الظروف تقريبًا، بفضل HDR، على الأقل وفقا لفريق DxOMark. هذه الكاميرا الأمامية تمتاز أيضًا بنطاق ديناميكي واسع، مما يسمح بإلتقاط الصور في الظروف الصعبة، كما أن الألوان لطيفة والتوازن الأبيض دقيق.

الأهم هو أن كاميرا الهاتف Huawei Nova 6 5G تحتوي على PDAF، مما يتيح لك إلتقاط الصور بتركيز جيد من مسافة تصل إلى مترين أو ثلاثة أمتار. ومع ذلك، ينبغي الإشارة إلى أن التعرض في الهاتف Huawei Nova 6 5G يُعتبر أقل موثوقية قليلاً من الهاتف Huawei Mate 30 Pro، وأحيانًا تخفي الكاميرا لون البشرة بشكل خاطئ. ومع ذلك، تم الإشادة بأداء HDR من قبل فريق DxOMark، ونفس الشيء ينطبق على طمس الخلفية في الصور.