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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم بالفضاء.. مركبة ناسا لنقل الرواد للقمر تنجح بأول رحلة تجريبية والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، فإن هذه الرحلة كانت تجريبية ولا تشمل على رواد فضاء، ولكن هذه الكبسولة من المقرر أن تنقل الرواد بالفعل فى منتصف 2020، حيث تكون قد حققت كل اختباراتها بأمان.
كبسولة أوريون
وانطلقت المركبة فى رحلتها الأولى على صاروخ دلتا IV التابع لتحالف الاطلاق المتحد، وذلك من كيب كانافيرال بفلوريدا.
واستمرت هذه الرحلة 4 ساعات ونصف، حيث إنها سقطت بعد ذلك فى المحيط الهادى، وسمحت هذه المهمة لناسا أن تفحص المكونات الأساسية للمركية، ومنها الدرع الحرارى والمظلات وكذلك أجهزة الحاسوب على متن الكبسولة.
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