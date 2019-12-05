تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم بالفضاء.. مركبة ناسا لنقل الرواد للقمر تنجح بأول رحلة تجريبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أنه منذ 5 سنوات فقط، أطلقت ناسا كبسولة الفضاء "أوريون" للمرة الأولى، وهذه المركبة مصممة لنقل رواد الفضاء إلى القمر والمريخ أيضا. ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، فإن هذه الرحلة كانت تجريبية ولا تشمل على رواد فضاء، ولكن هذه الكبسولة من المقرر أن تنقل الرواد بالفعل فى منتصف 2020، حيث تكون قد حققت كل اختباراتها بأمان.

كبسولة أوريون Advertisements وانطلقت المركبة فى رحلتها الأولى على صاروخ دلتا IV التابع لتحالف الاطلاق المتحد، وذلك من كيب كانافيرال بفلوريدا. واستمرت هذه الرحلة 4 ساعات ونصف، حيث إنها سقطت بعد ذلك فى المحيط الهادى، وسمحت هذه المهمة لناسا أن تفحص المكونات الأساسية للمركية، ومنها الدرع الحرارى والمظلات وكذلك أجهزة الحاسوب على متن الكبسولة.

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