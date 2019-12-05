افضل تطبيقات محاكي الاندرويد على نظام ويندوز لعام 2019

تطبيقات محاكي الاندرويد على الويندوز متنوعة و لكل تطبيق ميزة خاصة به تجعل له ترتيب خاص به و تجعل بعض المستخدمين يميلون الى استعمال بعضهم عن بعض. تطبيقات المحاكاة مفيدة للعديد من الإستخدامات. كان تكون مطور تطبيقات مثلاً و تريد اختبارها قبل ان تقوم بإستعمالها او نشرها على متجر التطبيقات. في هذا المقال سننشر ابرز التطبيقات التي يمكن استعمالها لمحاكاة النظام على ويندوز.

محاكي الاندرويد الخاص بـAndroid Studio

هذا المحاكي مفيد جداً لمطوري التطبيقات بشكل خاص. لا انصح به لمستوى المستهلك. لأن تثبيت النظام الوهمي صعب بعض الشئ و يستغرق وقتاً طويلاً. فتجربة النظام بالتالي لن تكون ايجابية مع المسخدم العادي. لكن الـAndroid Studio يقدم للمطورين العديد من الأدوات في تطوير التطبيقات او الألعاب. و التعديل على برمجة كل تطبيق / لعبة كما تحب. لذلك فهو الأفضل للمطورين بشكل خاص.

المميزات

مفيد لمطوري التطبيقات

يتيح لك تجربة اي لعبة او تطبيق على المحاكي اولاً

به العديد من الأدوات المفيدة للمطورين و المبرمجين

العيوب

صعب الإستخدام بالنسبة للمستهلك العادي

يستهلك مساحة عالية من ذاكرة الوصول العشوائي

للتحميل

ARChon

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ليس مجرد المحاكي التقليدي الذي تقوم بتثبيته و استعماله. بل هو عبارة عن اضافة Google chrome. تساعدك هذه الإضافة على تشغيل تطبيقات Android على المتصفح بكل سهولة. كأنك تستعمل Android بالكامل. و لكن لن ارشحها لمستخدم عادي ايضاً. لأن الإضافة ليست بالبساطة التي تتخيلها كمستخدم. بل تحتاج الى تعديل ملفات الـapk حتى تستطيع استعماله مع Google Chrome. من مميزات هذه الإضافة انها تعمل على اي نظام سواء كان Windows او MacOS او Linux

المزايا

دعم اي نظام تشغيل ليس مقتصراً على Windows

هو اضافة لـGoogle Chrome ليس تطبيقاً كاملاَ مما يجعله اخف و اسرع

العيوب

لتثبيت اي APK على الإضافة الأمر معقد بعض الشئ

للتحميل

Bliss OS

هذا ليس مجرد تطبيق او محاكي. بل هذا نظام كامل يمكنك تثبيته على تطبيق Virtual Machine مثل تطبيق Virtual Box كمثال. و بعد ذلك تستعمله كنظام Android منفصل و تثبت عليه كل تطبيقاتك و ما تحتاج استعماله بسهولة. كما يمكنك بدلاً من تثبيته على Virtual Box يمكنك تثبيته كنظام تشغيل منفرد سواء منفرد وحده او بجانب Windows. نظام Bliss OS مبني على نوع من الرومات المعدلة تسمى Bliss ROM و هي جيدة بكل حال.

المزايا

يمكن تثبيته على Virtual Box كنظام افتراضي

يمكن تثبيته كنظام تشغيل منفصل و طبيعي.

اسهل من المحاكيات الاخرى

العيوب

لا يعمل بآخر اصدار نهائي من Android

تثبيت المحاكي كنظام مستقل ليس سهلاً للغاية

للتحميل

Bluestacks

من اشهر تطبيقات محاكاة الـAndroid على الإطلاق. و هو يعتبر افضل ما في هذه القائمة. لمميزاته العديدة و انه لا يستهلك من الجهاز الكثير بل هو خفيف على موارد الجهاز بشكل كبير. من مميزاته ايضاً دعمه المستمر و تحديثاته المستمرة مع فكرة ان التطبيق يدعم اللغة العربية بجانب الإنجليزية و امكانية استعماله للعب اكثر من لعبة على الجهاز. Bluestacks هو المحاكي الأفضل من رايي و قد كتبنا عنه مسبقاً على موقعنا. و سأترك لكم الروابط

المزايا

يدعم وضع خالص بالألعاب فقط

يدعم اللغة العربية

اخف محاكي على الجهاز

العيوب

ستحتاج بعض الوقت لتعتاد على استعمال التطبيق

عن محاكي الاندرويد من Bluestacks