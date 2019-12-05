الإعلان رسميًا عن الهاتف Vivo iQOO Neo 855 Racing Edition مع المعالج +SD855

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Vivo بالكشف عن الهاتف Vivo iQOO Neo مع المعالج Snapdragon 845 في شهر يوليو الماضي، وقامت بعد ذلك بالكشف عن الهاتف Vivo iQOO Neo 855 في شهر أكتوبر. اليوم، قررت الشركة الصينية إضافة عضو أخر إلى تشكيلة Vivo iQOO Neo يُدعى Vivo iQOO Neo 855 Racing Edition.

الهاتف Vivo iQOO Neo 855 Racing Edition هو نفسه الهاتف Vivo iQOO Neo 855 بإستثناء أنه حصل على المعالج +Snapdragon 855 بدلاً من المعالج Snapdragon 855، ويأتي مع 128GB كخيار وحيد على مستوى الذاكرة الداخلية، ومع 8GB أو 12GB كخيارين على مستوى الذاكرة العشوائية.

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الهاتف Vivo iQOO Neo 855 Racing Edition الجديد يأتي كذلك مع شاشة AMOLED بحجم 6.38 إنش وبدقة +FullHD تدعم +HDR10 وتضم مستشعر بصمات الأصابع. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل، وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

الهاتف Vivo iQOO Neo 855 Racing Edition الجديد يأتي أيضًا بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie، ومع بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 33W.

الهاتف Vivo iQOO Neo 855 Racing Edition سيكون متوفرًا للشراء في الصين إبتداءً من 12 ديسمبر مقابل 370$ لنسخة 8GB/128GB ومقابل 400$ لنسخة 12GB/128GB مع العلم بأنه سيكون متوفرًا بثلاثة ألوان مختلفة تشمل الأزرق الفاتح والأسود والأزرق الداكن.