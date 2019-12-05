الإعلان رسميًا عن الهاتف Motorola One Hyper مع كاميرا أساسية بدقة 64MP

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد مسلسل طويل من التسريبات والشائعات، قامت شركة موتورولا أخيرًا اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Motorola One Hyper. هذا الهاتف يُعتبر أول هاتف من شركة موتورولا يضم كاميرا منبثقة، وهو في نفس الوقت يُعتبر صاحب الكاميرا الأمامية الأعلى دقة في تاريخ هواتف الشركة، فالكاميرا الأمامية لهذا الهاتف تمتاز بدقة 32 ميغابكسل.

وعلاوة على ذلك، فالهاتف Motorola One Hyper الجديد يأتي كذلك مع كاميرتين في الخلف تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 64 ميغابكسل مما يجعله هو هاتف موتورولا الأعلى دقة على مستوى الكاميرا الخلفية. وبفضل تقنية دمج البكسلات Quad Bayer في الكاميرتين الأمامية والخلفية، ستتيح ميزة Night Vision للمستخدمين إلتقاط صور واضحة في البيئات المنخفضة الإضاءة.

وبالنسبة للكاميرا الثانية في الواجهة الخلفية للهاتف Motorola One Hyper، فهي عبارة عن كاميرا واسعة الزاوية تمتاز بدقة 8 ميغابكسل وبزاوية مشاهدة واسعة تبلغ 118 درجة. وعندما يتعلق الأمر بتسجيل الفيديوهات، فبإمكان الكاميرا الأساسية تسجيل فيديوهات 2160p بمعدل 30 إطار في الثانية أو فيديوهات 1080p بمعدل 60 إطار في الثانية.

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الهاتف Motorola One Hyper يضم كذلك شاشة IPS LCD بحجم 6.5 إنش وبدقة +1080p، ومستشعر بصمات الأصابع في الخلف، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 45W مع العلم بأن 10 دقائق من الشحن كافية لمنحك 12 ساعة من عمر البطارية.

الهاتف Motorola One Hyper يضم كذلك المعالج Snapdragon 675، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، كما أنه يأتي بشكل مسبق مع نظام Android 10.

عمومًا، الهاتف Motorola One Hyper متوفر إبتداءً من اليوم في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل مقابل ما يُعادل 400 دولار أمريكي مع العلم بأنه سيكون متوفرًا للشراء بثلاثة ألوان مختلفة تشمل الأزرق والبرتقالي والزهري.