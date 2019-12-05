شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام يطلب الآن تسجيل تاريخ الميلاد عند إنشاء حساب جديد.. اعرف ليه والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن الإضافة الجديدة هي محاولة من جانب انستجرام لحماية المستخدمين الصغار بشكل أفضل وتوفير تجربة أكثر ملاءمة للعمر بشكل عام.
وقد جاء هذا القرار من جانب انستجرام بعد فترة طويلة من الانتقادات لعدم وجود بروتوكول، لضمان عدم قيام الأطفال بإنشاء حسابات، لأن هذا يترك الأطفال عرضة للمحتوى غير اللائق ويسمح لانستجرام بجمع البيانات عن الصغار.
كما تم إنشاء قانون حماية خصوصية الطفل على الإنترنت (COPPA) لعام 1998 للحد من كيفية قيام الشركات بجمع البيانات عن أي شخص يقل عمره عن 13 عامًا، وفي عام 2012، تم توسيعه ليشمل تقنيات جديدة، مثل الأجهزة المحمولة والإعلانات المستهدفة.
لذا فإن البروتوكول الجديد، على الرغم من أنه مصمم لحماية الأطفال، إلا أنه سيحمي أيضًا انستجرام من المسألة القانونية، حيث أكدت الشركة، أنها ستسحب تاريخ الميلاد من فيس بوك للمستخدمين الذين قاموا بربط ملفهم الشخصي وتعديل تاريخ ميلادك.
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