الإعلان رسميًا عن المعالج Snapdragon 765، وسيضم بدوره مودم 5G مدمج

فاطمة أيت طالب - دبي - قد يكون المعالج Snapdragon 865 سرق الأضواء في مؤتمر كوالكوم السنوي Snapdragon Tech Summit المنعقد حاليًا بجزيرة هاواي، ولكن هذا المعالج ليس هو المعالج الجديد الوحيد من شركة كوالكوم الذي يفتخر بإمتلاكه لمودم يدعم شبكات الجيل الخامس، فهناك معالج آخر يحظى بهذه الأفضلية، وهو المعالج Snapdragon 765 الذي تم الإعلان عنه للتو.

هذا المعالج يأتي لخلافة Snapdragon 730، وهو يُعتبر المعالج المتوسط الأحدث من شركة كوالكوم. المعالج Snapdragon 765 الجديد يأتي مع معالج الرسوميات Adreno 620 الذي يعد بأداء أفضل بنسبة 20% مقارنة مع معالج الرسوميات Adreno 618 المستخدم في Snapdragon 730.

تم تغيير معمارية المعالج Snapdragon 765 على الرغم من أنه لا يزال يستخدم أنوية Cortex-A76 لأداء المهام المعقدة. هناك نواة أساسية تقوم بالمهام المعقدة يبلغ ترددها 2.3GHz، ونواة أخرى تمتاز بتردد 2.2GHz. وعلاوة على ذلك، فهناك ستة أنوية Cortex-A55 أخرى بتردد 1.8GHz مخصصة لأداء المهام الأقل تعقيدًا.

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المعالج Snapdragon 765 الجديد يدعم الذاكرة العشوائية 2133MHz LPDDR4X، ويضم معالج الصور Spectra 355 ISP الذي يدعم كاميرا واحدة أساسية بدقة 192 ميغابكسل أو كاميرتين بدقة 22 ميغابكسل لكل واحدة منهما. لا يزال يتم تسجيل فيديوهات 4K بمعدل 30 إطار في الثانية أو فيديوهات FullHD بمعدل 120 إطار في الثانية.

المودم Snapdragon X52 المُدمج في هذا المعالج الجديد يدعم سرعة تحميل تصل إلى 1.2Gbps على شبكات 4G وسرعة تحميل تصل إلى 3.7Gbps على شبكات 5G، فضلا عن سرعة رفع تصل إلى 210Mbps على شبكات 4G وسرعة تصل إلى 1.6Gbps على شبكات 5G. وعلاوة على ذلك، فهو يدعم أيضًا الترددين Sub-6GHz و mmWave.

تم تصنيع المعالج Snapdragon 765 بإستخدام تكنولوجيا 7nm EUV. ستظهر أولى الأجهزة التي تستخدم هذا المعالج في الربع الأول من العام المقبل، وهذا ما يعني بأنه يتوجب علينا أن نتوقع رؤية العديد من هواتف 5G المتوسطة التكلفة بداية من العام المقبل.