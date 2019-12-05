مراجعة بطاقة GTX 1660 Super رائدة الفئة الإقتصادية

بطاقة GTX 1660 Super هي بطاقة جديدة ضمن عائلة Super التي أطلقتها نفيديا مؤخراً والتي كما عودتنا مع باقي أفراد هذه العائلة فإنها تقدم أفضل أداء ممكن بأقل سعر وإستهلاك طاقة ممكنة وبطاقة GTX 1660 Super هي طريقة الشركة لإستهداف الفئة المنخفضة أو المبتدئة في بطاقات الشاشة Mid To Entry Level GPU’s وهي فالواقع تتمكن من تقديم معادلة من الصعب رفضها.

المواصفات التقنية لـ بطاقة GTX 1660 Super :

البطاقة التي وصلتنا من نفيديا كانت نسخة GIGABYTE GAMING OC والتي تأتي بثلاثة مراوح متوسطة الحجم ومساحة 6GB لذاكرة الوصول العشوائي الخاصة بها من نوع GDDR6 بالإضافة إلى 1408 نواة من نوع Shader و سرعة ذاكرة تصل إلى 192-bit وتردد تشغيل يصل إلى 1860MHz.

تأتي البطاقة بثلاثة منافذ Display Port و منفذ HDMI واحد ويحتاج إلى منفذ طاقة من 8 دبابيس أو 8-Pin، من الخلف تأتي البطاقة مغطاة بلوحة بلاستيك سوداء وهي تعتبر النقطة الأضعف في تصميم البطاقة أما من الأمام مع المراوح الثلاثة وإضاءة RGB المدمجة في علامة Gigabyte فإنها تبدو بطاقة رائدة وهذا هو الإحساس الذي سيتنقل لك عندما تمسك البطاقة للمرة الأولى في يديك.

تحتاج البطاقة إلى 120 واط حتى تعمل بشكل جيد والكفاءة المطلوبة منها كما أن إضاءة RGB الخاصة بالبطاقة متوافقة مع نظام RGB Fusion الخاص بجيجابايت.

إستهلاك الطاقة والحرارة :

أما من ناحية الحرارة المنتجة فإن البطاقة تنتج حوالي 42 درجة في وضع IDLE أي عندما لا تقوم بتشغيل أي ألعاب عليها أو وضعها تحت أي نوع من أنواع الضغط، درجة الحرارة هذه تعتبر مرتفعة قليلاً مقارنةً بباقي نسخ البطاقة وهذا لأن ظهر البطاقة يأتي مصنوعاً من البلاستيك وهو ما يرفع درجة الحرارة بشكل كبير ولكن حتى مع هذا الظهر ودرجة الحرارة هذه فإنها لاتزال مقبولة للغاية.

تظهر جودة البطاقة فعلاً عند وضعها تحت الضغط والإختبارات المختلفة مع الألعاب وغيرها فاثناء تشغيل برنامج Furmark لضغط البطاقة وإختبار تبريدها لن تجد أن بطاقة تتجاوز الـ 66 درجة في أسوء الأحوال مع بقائها معظم الوقت في منطقة الـ 60-63 درجة.

وإليكم صورة نهائية لنتيجة الإختبار :

بالطبع قد يختلف الأمر قليلاً مع إستخدامكم وتهوية الـ Case وباقي مكونات الجهاز ويمكن أن تصل أيضاً إلى درجات حرارة أقل من هذه مع إستخدام تهوية إحترافية للـ Case أو إستخدام مكونات لا تنتج درجات حرارة عالية بجوار البطاقة فلاحظ أن البطاقة كانت هنا ملاصقة لقطعة M.2 NVME المعروفة بإنتجاها لدرجات حرارة عالية .

بالطبع مع مثل هذه الدرجات يمكنك ان تتوقع ألا يوجد أي نوع من حد الأداء أو الـ Throttling بشكل عام مهما كانت درجة الحرارة أو الضغط الذي ستضع البطاقة تحته.

أما من ناحية إستهلاك الطاقة فبشكل عام تستهلك البطاقة حوالي 118 واط بشكل مستقر مع الضغط ولذلك ينصح وبشدة الحصول على مزود طاقة على الأقل بسعة 450 واط حتى تتمكن من تشغيلها بشكل جيد وآمن.

إستهلاك الطاقة المنخفض ودرجات الحرارة الثابتة واحدة من المميزات العديدة للبطاقة وهي من أقوى نقاط البيع المتعلقة بالبطاقة.

أداء بطاقة GTX 1660 Super مع الألعاب :

قمنا بإختبار البطاقة مع مجموعة متنوعة من الألعاب من جميع الفئات، ولكن قبل أن نقوم بعرض نتائج هذه الإختبارات فيجب أن نتفق على بضعة أمور صغيرة، في البداية الدقة التي قمنا بالإختبار عليها هي 1080P لأن البطاقة في الأساس موجهة ناحية هذه الدقة وناحية الاعبين المهتمين بهذه الدقة وليس الأحجام الأكبر وهذا يعني أنه سيكون من الظلم إختبار بطاقة GTX 1660 Super على دقات أعلى من هذه لأنها لم تصمم لهذه الدقة.

جميع الألعاب قمنا بإختبارها على أعلى جودة ألعاب ممكنة مع تفعيل جميع الخواص والمميزات التي يمكنك أن تجدها في أي لعبة معادا بالطبع تقنيات RTX لأن البطاقة لا تحتوي على أنوية مخصصة لهذه التقنية ولكن قمنا بإختبارها مع باقي تقنيات NVIDIA مثل Hairworks وغيرها من التقنيات.

سنعرض الآن نتائج الإختبارات ثم نترجم ونحلل هذه النتائج :

أول لعبة سنعرضها هي Gears Of Wars 5 وهي من الألعاب الثقيلة التي تستخدم محرك DX 12 :

ثم قمنا بإختبارها مع Metro Exodus وهي من الألعاب التي تتمكن من تحطيم الأجهزة ولا تعمل بسهولة :

والآن مع لعبة Shadow of the tomb raider :

لعبة Battelfield V :

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لعبة Assassin’s Creed Odyssey :

لعبة Control :

لعبة Rainbow Six Seige :

لعبة The Divison 2 :

لعبة Fortnite على إعدادات EPIC :

لعبة APEX LEGENDS :

لعبة The Witcher 3 Wild Hunt :

مع لعبة Call Of Duty Modern Warfare :

توجه البطاقة وإستخدامها والدقة المثالية لها :

كما ترون من جميع نتائج البطاقة مع مختلف الألعاب ففي دقة 1080P هي قادرة على تقديم أداء متميز مع معظم الألعاب والحفاظ على معدل إطارات مرتفع بالرغم من كون الألعاب متطلبة تقنياً أو على الأقل تمثل عبئاً على الأجهزة، بالطبع إن كنت ترغب في الوصول إلى معدل إطارات أعلى من هذا سيكون عليك التقليل قليلاً في إعدادات اللعبة الرسومية حتى تتمكن من الحصول على أعلى معدل إطارات يمكنك الحصول عليه من البطاقة وهذا يكون واضحاً للغاية مع ألعاب الـ E-sports مثل Fortnite و غيرها وهي الفئة المستهدفة بشكل أساسي من البطاقة.

فإن قمت بتقليل إعدادات لعبة Fortnite والعبث فيها قليلاً ستتمكن بسهولة من الوصول إلى معدل 120-144 إطار في الثانية دون أي معاناة وستكون ثابتاً على هذا المعدل بشكل دائم وهذا الأمر مشابه مع الكثير من الألعاب الأخرى التي يمكنك تجربتها مع البطاقة كما قلنا.

الحكم النهائي على بطاقة GTX 1660 Super :

إن كنت تبحث عن بطاقة رسومية مميزة تستطيع تقديم أداء مميز وقوي وكان إهتمامك الأساسي هو ألعاب الـ Mulitplayer مثل Fortnite و PUBG و R6s وغيرها فإن بطاقة GTX 1660 Super هي البطاقة التي تبحث عنها دون شك، كذلك إن كنت تقوم بتجميع جهاز كومبيوتر متوسط أو ذو ميزانية متوسطة تصل بحد أقصى إلى 10-15 ألف جنيه مصري ( أي أقل من 1000 دولار ) لن تجد بطاقة رسومية تقدم لك ما تحتاجه مثل هذه البطاقة.

مع إستهلاك متوسط للطاقة وأقل من المنافسين بكثير وإنتاج حرارة وتبريد مميزين تصبح بطاقة GTX 1660 Super في فئتها السعرية وهي 250 دولار فأقل لبعض النسخ صفقة لا يمكن تفويتها بسهولة لتؤكد بطاقة GTX 1660 Super على سيطرة نفيديا على فئة البطاقات المنخفضة إلى المتوسطة في الميزانية ولكن مرتفعة الأداء.