تكنولوجيا: كوالكوم تقدم معالج Snapdragon 765 بمودم 5G مع تحسينات في الآداء

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في فعاليات مؤتمر كوالكوم Snapdragon Summit كشفت الشركة عن معالج Snapdragon 865 من الفئة المميزة، إلى جانب معالج Snapdragon 765 الذي ينطلق بشريحة مودم 5G، مع تحسينات في الآداء والجرافيك.

يضم معالج Snapdragon 765 كرت شاشة Adreno 620 الذي يأتي بآداء أسرع بنسبة 20% عن كرت Adreno 618 الذي دعم رقاقة معالج 730، كما يأتي نموذج 765G من المعالج بآداء أسرع في كرت الشاشة بنسبة 38%.

وتضم رقاقة معالج Snapdragon 765 أنوية Cortex-A76 ذاتها إلا أن معمارية المعالج تختلف في هذا الإصدار، حيث تقدم النواة الأولى سرعة 2.3 GHz في معالج Snapdragon 765، وسرعة 2.4 GHz في معالج 765G، بينما تدعم نواة أخرى كفاءة الآداء بسرعة 2.2 GHz، أيضاً تدعم 6 من أنوية Cortex-A55 الآداء بسرعة 1.8 GHz.

أيضاً تدعم كلاً من رقاقات Snapdragon 765 و765G ذاكرة 2133MHz رام في LPDDR4X، كما يدعم المعالج dual 14-bit Spectra 355 ISP، وكاميرة بدقة 192 ميجا بيكسل، وبدقة 36 ميجا بيكسل مع zero shutter lag، أو اثنان من الكاميرات بدقة 22 ميجا بيكسل مع zero shutter lag.

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ويمكن لمعالج Snapdragon 765 أن يدعم تسجيل فيديو بدقة 4K عند 30 إطار لكل ثانية، أو بدقة 1080 بيكسل عند 120 إطار لكل ثانية، كما تدعم شريحة مودم X52 سرعة تحميل 1.2 جيجا بايت مع شبكات 4G، و3.7 جيجا بايت مع شبكات 5G، كما تدعم شريحة المودم شبكات sub-6 GHz وmmWave 5G.

يذكر أن معالج Snapdragon 765 يرتكز على معمارية سامسونج EUV بدقة تصنيع 7 نانومتر، ومن المقرر أن تدعم الجيل الأول من الأجهزة التي تنطلق في الربع الأول من 2020 بتقنية 5G مع أسعار معقولة.

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