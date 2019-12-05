المعالج Snapdragon 865 يعد بأداء أفضل بنسبة 25%، وكفاءة أكبر في إستهلاك الطاقة

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد الإعلان المثير للإعجاب يوم أمس، قامت شركة كوالكوم في اليوم الثاني من فعاليات مؤتمرها السنوي Snapdragon Tech Summit المنعقد حاليًا في جزيرة هاواي بالكشف عن المزيد من التفاصيل حول معالجها الرائد الجديد Snapdragon 865، والذي سيشق طريقه بالتأكيد إلى معظم الهواتف الذكية الرائدة القادمة في العام المقبل.

يعد المعالج Snapdragon 865 الجديد بتوفير أداء أسرع بنسبة 25 في المئة على مستوى المعالج المركزي، وأداء أفضل بنسبة 20 في المئة على مستوى معالج الرسوميات. وعلاوة على ذلك، فهو يُعتبر كذلك أكثر كفاءة في إستهلاك الطاقة بنسبة تتراوح بين 25% و 35%، على الأقل بالمقارنة مع المعالج Snapdragon 855.

المعالج Snapdragon 865 الجديد يستخدم أنوية Cortex-A77 لأداء المهام الأكثر تطلبًا. ومع ذلك، لا تزال بنية المعالج على حالها مع إبقاء السرعة دون تغيير. لذلك، لا تزال هناك نواة Kryo 585 أساسية واحدة تمتاز بتردد 2.84GHz، وثلاثة أنوية Kryo 585 أخرى تمتاز بتردد 2.4GHz، فضلا عن أربعة أنوية Kryo 385 أخرى تستند على نواة Cortex-A55 تمتاز بتردد 1.8GHz.

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معالج الرسوميات الجديد Adreno 650 يدعم شاشات بدقة تصل إلى +QuadHD وبمعدل تحديث يبلغ 144Hz أو شاشات بدقة UHD وبمعدل تحديث يبلغ 60Hz. وبالنسبة لمعالج الصور Spectra 480 ISP، فهو يدعم كاميرات بدقة تصل إلى 200 ميغابكسل أو كاميرتين بدقة 25 ميغابكسل لكل واحدة منهما. وعلاوة على ذلك، فهذا المعالج يدعم كذلك تسجيل فيديوهات 4K HDR بمعدل 60 إطار في الثانية أو فيديوهات 4K بمعدل 120 إطار في الثانية أو فيديوهات 8K بمعدل 30 إطار في الثانية، وهو قادر كذلك على تصوير المشاهد بدقة 720p وبمعدل 960 إطار في الثانية.

المعالج Snapdragon 865 الجديد يأتي كذلك مع المودم Snapdragon X55، وهو المودم المصمم أساسًا لدعم شبكات 4G و 5G مع العلم بأنه يملك القدرة على بلوغ سرعة تحميل تصل إلى 7.5Gbps على شبكات 5G وسرعة 2.5Gbps على شبكات 4G، فضلا عن سرعة رفع تصل إلى 3Gbps على شبكات 5G وسرعة 316Mbps على شبكات 4G. وجدير بالذكر كذلك أن هذا المودم يدعم أيضًا شبكات 5G المستقلة وغير المستقلة، وكذلك الترددين Sub-6GHz و mmWave.

المعالج Snapdragon 865 الجديد يدعم كذلك WiFi 6، فضلا عن Bluetooth 5.1 و aptX TWS و aptX Adaptive و aptX Voice. وعلاوة على ذلك، فهو يأتي أيضًا مع الجيل الخامس من محرك الذكاء الإصطناعي الذي يمتاز بأداء مُضاعف.