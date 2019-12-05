شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تنشر صورة لظاهرة طبيعية مذهلة تحت مجرة درب التبانة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية اليوم أن صورة صواعق البرق، تحت درب التبانة، تم التقاطها من قبل المصور إيفان بيدريتي، في الطرف الجنوبي لجزيرة سردينيا الإيطالية فى يونيو الماضي، إلا أن ناسا قامت بنشرها بشكل مفاجئ حديثا في موقع "صورة اليوم الفلكية" الذى تشرف عليه الوكالة وجامعة ميشيجان التقنية،
وقالت ناسا عند وصفها للصورة : "الصخور والشجيرات الأمامية تقع بالقرب من منارة كابو سبارتيفينتو الشهيرة، والكاميرا موجهة جنوبا نحو الجزائر فى إفريقيا".
وأضافت، أن هناك عاصفة رعدية عبر البحر الأبيض المتوسط، أطلقت صواعق كهربائية في غضون 25 ثانية، تجمعت معا من خلال هذه الصورة واسعة الزاوية، بينما تتناثر النجوم فى السماء فى مجرة درب التبانة.
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