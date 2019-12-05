شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ابتكار خلية عصبية اصطناعية تحاكى الطبيعية فى نقل الإشارات الكهربائية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابتكر العلماء خلية عصبية اصطناعية صغيرة بما يكفى لتلائم أطراف الأصابع، والتى تحاكى الخلايا العصبية فى نقل الاشارات الكهربائية، على أمل استخدام هذه التقنية لمساعدة المرضى فى التغلب على الشلل والأمراض المزمنة.

ووفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم تطوير الخلايا العصبية الإلكترونية لتحاكى الخلايا فى الجهاز العصبى لدينا، لتلقى إشارات كهربائية من الخلايا العصبية صحية وإرسالها إلى الخلايا العصبية في العضلات والأعضاء الأخرى في الجسم.





خلايا عصبية اصطناعية من جانبه قال آلان نوجاريت من جامعة باث، إنها كانت مهمة صعبة بسبب البيولوجيا المعقدة وصعوبة التنبؤ بكيفية استجابة الخلايا العصبية، مؤكداً أنه يأمل استخدام الجهاز لعلاج حالات مثل قصور القلب ومرض الزهايمر. ويبلغ حجم شريحة الخلايا العصبية الاصطناعية الصغيرة أقل من نصف بوصة وتستخدم فقط حوالي مليار من الطاقة اللازمة للمعالج الدقيق مثل تلك المستخدمة في الكمبيوتر أو الهاتف المحمول. Advertisements

خلايا عصبية اصطناعية وأوضح البروفيسور نوجاريت قائلا، "حتى الآن كانت الخلايا العصبية مثل الصناديق السوداء ، لكننا نجحنا في فتح الصندوق الأسود والنظر في الداخل"، مضيفا "عملنا هو تغيير النموذج لأنه يوفر طريقة قوية لإعادة إنتاج الخصائص الكهربائية للخلايا العصبية الحقيقية بتفاصيل دقيقة."

خلايا عصبية اصطناعية

وأكد أنهم تمكنوا من تكرار جميع الخلايا العصبية المختلفة في الدماغ والجهاز العصبي ويأملون في استخدامها في زراعة التكنولوجيا الحيوية لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من أمراض طويلة الأجل عن طريق استبدال الوظائف الفاشلة بسبب المرض.