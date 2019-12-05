شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تنشئ أول محطة فضائية فى العالم بحلول 2035 تعمل على الطاقة الشمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتزم بكين إنشاء أول محطة فضائية فى العالم، بحلول عام 2035، مشيرة إلى أنها ستعمل في مدار الأرض، حيث ستحول طاقة الشمس إلى طاقة كهربائية.

وقالت وكالة شنخوا الصينية، إن الطاقة ستنقل إلى المستهلكين بطريقة لاسلكية، أى بواسطة الليزر أو موجات المايكرووايف.

وتتم حاليا تجربة تلك التكنولوجيا في قاعدة تجريبية، بضواحي مدينة جون تسينج، بجنوب الصين، ويتوقع أن تستثمر الحكومة الصينية، والقطاع الخاص في المشروع مبلغا قدره 28 مليون دولار.

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تجدر الإشارة إلى أن الصين أدرجت مشروع الطاقة الكهربائية الفضائية الشمسية على قائمة المشاريع ذات الأولية.

وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في وقت سابق بأن الصين ستنشئ أول محطة كهربائية فضائية تجريبية صغيرة الحجم بحلول عام 2025 ليتم إطلاق المشروع الأكبر بعد ربع قرن.

يذكر أن شركة "روستيخ" الحكومية هى التى تولت تحقيق مشروع مماثل في روسيا، حيث تعهدت بتصميم ليزر فضائى بقدرة جيجاواط واحد، ثم قرر مهندسو الشركة الانتقال إلى تكنولوجيا أخرى تقضي بجمع الطاقة الشمسية في مدار الأرض ونقلها إلى سطح الأرض بواسطة المرايا على شكل شعاع ليزر.

ويفترض أن تتحول طاقة الليزر إلى طاقة كهربائية على الأرض مباشرة.