شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبرز الدول المعرضة للاحتيال عبر الهاتف.. البرازيل تتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتلقى الأمريكي العادي 18 مكالمة غير مرغوب بها "spam" شهريًا على هواتفهم المحمولة، فوفقًا لدراسة جديدة أجرتها شركة الأبحاث السويدية Truecaller، وجدت أن الشخص الأمريكي العادي تلقى 18.2 مكالمة "spam"في عام 2019، ارتفاعًا من 16.9 في 2018، والتى تعمل على الاحتيال على الشخص بشكل عام.

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم خداع حوالي 43 مليون أمريكي من خلال المكالمات في عام 2018، أو ما يقرب من واحد من كل ستة أمريكيين بالغين، ويقدر تروكولر أن الأضرار الناجمة عن عمليات الاحتيال هذه في أمريكا تجاوزت 10.5 مليار دولار في عام 2018.

وتعد البرازيل هي الرائدة عالمياً في مجال مكالمات الهاتف المزعجة والخادعة، حيث يحصل الشخص العادي على أكثر من 45 مكالمة غير مرغوب فيها شهريًا، تليها بيرو وإندونيسيا والمكسيك والهند وجنوب إفريقيا وشيلي.

وعلى الرغم من أن الأمور قد تبدو سيئة في الولايات المتحدة، إلا أن البلاد تحتل المرتبة الثامنة في قائمة الدول التي لديها أكثر مكالمات غير مرغوب بها.

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فقد نمت مكالمات البريد العشوائي على مستوى العالم بنسبة 18٪ في عام 2019، مع أكثر من 26 مليار مكالمة مقارنة بـ 17.7 مليار مكالمة في عام 2018.

وكان أكبر عامل وراء عمليات الاحتيال عبر الهاتف هو المكالمات الروبوتية "robocalls"، التي شكلت 35 % من جميع الرسائل غير المرغوب فيها عبر الهاتف في الولايات المتحدة في عام 2019.

فيما شكلت هذه الاتصالات في عام 2018، 7% من جميع المكالمات غير المرغوب بها في الولايات المتحدة، ويأتي المصدر الأكبر التالي من المحتالين الذين قد ينتحلون شخصية متخصّصة في الدعم الفني ويصطادون كلمة المرور.