تكنولوجيا: معالج Snapdragon 865 يقدم آداء أسرع بنسبة 25% مع تحسينات في الجرافيك بنسبة 20%

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف اليوم عن تفاصيل أكثر حول معالج كوالكوم الجديد Snapdragon 865 الذي يدعم أغلب الإصدارات المميزة من الهواتف الذكية العام المقبل، والذي يأتي بآداء أسرع مع تحسينات في الجرافيك من بين مميزات أخرى.

في مؤتمر كوالكوم Snapdragon Summit الذي عقد في هاواي، أعلنت شركة كوالكوم عن الإصدارات الجديدة من رقاقات المعالج، ومن جديد كشف عن تفاصيل أكثر حول معالج Snapdragon 865، الذي يأتي بآداء أسرع بنسبة 25%، وإستهلاك أفضل للطاقة بنسبة 25%، مع آداء أسرع في الجرافيك بنسبة 20% وإستهلاك أكثر كفاءة للطاقة في الجرافيك بنسبة 35% مقارنة بمعالج Snapdragon 855 السابق.

ويرتكز معالج Snapdragon 865 على كفاءة أنوية ARM Cortex-A77، مع تكوينات من نواة Kryo 585 التي تقدم سرعة 2.84 GHz، وثلاثة من أنوية Kryo 585 لدعم كفاءة الآداء مع سرعة 2.4 GHz، و4 من أنوية Kryo 385 التي ترتكز على Cortex-A55 لدعم الآداء والتي تقدم سرعة 1.8 GHz.

ويضم معالج Snapdragon 865 كرت شاشة Adreno 650 الذي يدعم جودة عرض QHD بمعدل تحديث 144Hz، أو UHD بمعدل 60Hz، كما يدعم المعالج Spectra 480 ISP ، ويدعم أيضاً كاميرة رئيسية بدقة 200 ميجا بيكسل، أو 64 ميجا بيكسل مع zero shutter lag، أو أيضاً كاميرة مزدوجة بدقة 25 ميجا بيكسل.

أيضاً يدعم المعالج تسجيل الفيديو بدقة 4K HDR عند 60 إطار لكل ثانية، مع دعم إنتاج صور ثابتة بدقة 64 ميجا بيكسل، أو فيديو بدقة 4K عند 120 إطار لكل ثانية، أو 8K عند 30 إطار لكل ثانية، أو أيضاً بدقة 720 بيكسل عند معدل 960 إطار لكل ثانية.

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من جانب أخر يضم المعالج رقاقة مودم X55، مع دعم الإتصال بشبكات 4G وأيضاً شبكات 5G، بسرعة تحميل 7.5 جيجا بايت في الثانية مع شبكات 5G، أو 2.5 جيجا بايت في الثانية مع شبكات 4G، كما تدعم شريحة المودم شبكات 5G المستقلة والغير مستقلة، وأيضاً sub-6 وmmWave.

يذكر أن معالج Snapdragon 865 يدعم معايير Wi-Fi 6، والبلوتوث 5.1، وaptX TWS، ويدعم أيضاً الجيل الخامس من تقنية الذكاء الإصطناعي لمضاعفة آداء المعالج عن الإصدار السابق.

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