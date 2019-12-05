شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: معلومات لازم تعرفها عن كوكب الأرض.. يتكون في الغالب من النيتروجين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجب أن نتعرف على كوكبنا قبل أن نعرف عن غيره، فهذا الكوكب الذى نعيش عليه هو كوكب صخرى أى أن له سطح صلب ونشط من جبال ووديان وسهول، ومع ذلك يغطى الماء 70% من كوكب الأرض.

ووفقًا لما ذكره موقع "spaceplace.nasa"، نقدم أبرز المعلومات عن كوكب الأرض:



كوكب الأرض

- يتكون في الغالب من النيتروجين ولديه الكثير من الأكسجين.

- يحمينا الغلاف الجوي من النيازك، التي ينفجر معظمها في جونا قبل أن يتمكن من ضرب السطح.

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- يوجد الآن العديد من الأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض تلتقط صورًا وقياسات لتعرفنا أكثر عن كوكبنا من خارجه حيث الفضاء، فيمكننا معرفة المزيد عن الطقس والمحيطات والتربة وتغير المناخ بهذه الطريقة.

- الغلاف الجوي للأرض هو السُمك المناسب للحفاظ على كوكب الأرض دافئًا حتى يمكن أن تكون هناك كائنات حية.

- سنة واحدة على الأرض تدوم 365.25 يومًا، لذلك يكون هناك يوم كل أربع سنوات زائد وهو ما نسميه بالسنة الكبيسة التى يكون فيها ذلك اليوم.

- الأرض لها قمر واحد، فهو الكوكب الوحيد الذي لديه قمر واحد فقط.

- الأرض هي الكوكب الثالث من الشمس في نظامنا الشمسي، ويعد كل من كوكب الزهرة والمريخ كواكب الأرض المجاورة.