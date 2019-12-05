شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تطلق اختبار إجهاض لمركبة نقل رواد ناسا هذا الشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ستنطلق مركبة رواد الفضاء Crew Dragon فى اختبار مرة أخرى هذا الشهر، إذا سارت الأمور وفقًا للخطة، حيث تعد شركة SpaceX جاهزًة لإجراء تجربة إجهاض حرجة غير مسبوقة على متن الطائرة، والتي ستتم في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، ستنطلق Crew Dragon من فوق صاروخ Falcon 9، ثم تنفصل بعيدًا عن الداعم باستخدام دفاعات SuperDraco على متن المركبة، مما يعرض القدرة على الحفاظ على سلامة رواد الفضاء في حالة حدوث أمر طارئ خلال الإطلاق.

وقالت جيسيكا جينسن، مديرة إدارة مهمة دراجون في SpaceX ، إن أداء دفاعات SuperDracos كان جيدًا خلال اختبار أرضي الشهر الماضي، وكذلك أداء الدفعات المدارية المنتظمة للكبسولة، لذلك، قد تكون الشركة قادرة على تحقيق هدفها المعلن مسبقًا وهو إطلاق اختبار الاجهاض قبل نهاية العام.

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كما أنه لدى شركة SpaceX عقد قيمته مليارات الدولارات من وكالة ناسا لنقل رواد الفضاء من وإلى محطة الفضاء الدولية باستخدام Crew Dragon و Falcon 9، وقد قامت الكبسولة بالفعل بزيارة مختبر المدار مرة واحدة ، في مهمة Demo-1 التاريخية البارزة في شهر مارس الماضي.

وإذا سارت الأمور بشكل جيد، سيتم قيام الشركة بالمهمة الأولى المكونة من طاقم، فى رحلة تجريبية تُعرف باسم Demo-2 ستحمل رواد فضاء من ناسا إلى محطة الفضاء الدولية.