شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Google Photos يحصل على ميزة التراسل الفورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت جوجل ميزة للتراسل الفورى داخل تطبيق Google Photos للصور، والذى يتيح للمستخدمين إدارة الصور ومشاركتها مع الآخرين من خلال ألبومات حية ومكتبات مشتركة وألبومات مشتركة وغير ذلك.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فقد أعلنت Google Photos عن طريقة جديدة لمشاركة الصور الفردية مع أصدقائك وعائلتك، فبدلاً من إنشاء ألبوم لصورة واحدة ومشاركة الرابط مع الآخرين، أصبح لدى Google Photos الآن خيار لإضافتها إلى محادثة مستمرة وخاصة فى التطبيق.

وعلى غرار تطبيقات المراسلة الأخرى مثل Messenger ، يمكنك أيضًا الإعجاب بالصور أو إضافة تعليقات فى المحادثة، كما يمكنك أيضًا حفظ الصور أو مقاطع الفيديو فى المحادثة إلى معرض الصور الخاص بك.

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ومع هذه الميزة الجديدة، فهذا يمنحك هذا مكانًا واحدًا للعثور على اللحظات التى شاركتها مع أصدقائك وعائلتك واستمرار المحادثة.