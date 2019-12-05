شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كوالكم تطور مستشعرا جديدا لبصمة الشاشة يمكنه قراءة إصبعين معا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة كوالكوم عن الجيل الثانى مستشعر البصمة ضمن الشاشة، والتى تعتمد على تقنية الأمواج فوق الصوتية، والذى يتميز بحجمه الأكبر وإمكانية قراءة اصبعين معا.

وبحسب موقع theverge الأمريكى، فإن مستشعر 3D Sonic Max الآن يدعم مساحة أكبر 17 مرة من الجيل الأول، ويمكن للمستخدم الاعتماد على اصبعين معاً لفتح الهاتف وكأنه يمسك بكلتا يديه.

يذكر أن الجيل الأول من المستشعر قد استخدم فى هواتف مختلفة، إلا أنه عانى من عدة مشاكل مثل البطئ بسرعة الاستجابة ومساحة اللمس الصغيرة وحتى مشاكل أمنية مع بعض لصاقات حماية الشاشة.

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فيما يأتى الجيل الثانى لحل هذه المشاكل حيث أنه يغطى مساحة 20×30 ميليمتر بدلاً من 4×9 ميليمتر سابقاً ما يتيح سهولة أكبر لفتح الهاتف لأنه سيتمكن من قراءة البصمة بسهولة أكبر كونها ستقع ضمن مساحة تغطيته.

وأشارت الشركة إلى أن هذا المستشعر سيغنى عن فتح القفل بطريق الخطأ مع بعض لصاقات حماية الشاشة، ويأتى خيار دعم البصمتين معاً لزيادة الأمان.