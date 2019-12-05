شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تأجيل إطلاق أول اختبار لـ Starliner من بوينج إلى 19 ديسمبر.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجلت شركة بوينج أول إطلاق لمركبة Starliner الفضائية إلى 19 ديسمبر، وهو تأخير لمدة يومين، بسبب خلل في صاروخ أطلس الخامس التابع للمركبة الفضائية.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، ستُطلق رحلة اختبار Starliner غير المأهولة، وهى أول رحلة ذهاب وإياب لكبسولة بوينج إلى محطة الفضاء الدولية في موعد لا يتجاوز يوم الخميس 19 ديسمبر، وذلك الساعة 6:59 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وسيسمح التأخير لمدة 48 ساعة للمهندسين بمعالجة قضية "تطهير الهواء" على صاروخ أطلس الخامس المصمم للمهمة من جانب اتحاد الإطلاق المتحد (ULA)، وهو مشروع مشترك بين شركتى بوينج ولوكهيد مارتن.

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وكتب ممثلو بوينج في تحديث على موقع تويتر "كل من الصاروخ والمركبة الفضائية يتمتعان بقدرة جيدة ويتحركان خلال معالجة قياسية قبل الإطلاق".

وتم تصميم كبسولة بوينج لإطلاق رواد فضاء من وإلى محطة الفضاء الدولية بموجب عقد طاقم تجاري مع وكالة ناسا، حيث ستطلق المركبة الفضائية ما لا يقل عن أربعة رواد فضاء إلى المحطة الفضائية للقيام بمهمة طويلة الأمد وإعادتهم إلى الأرض ، باستخدام المظلات والأكياس الهوائية للهبوط في صحراء موهافي بكاليفورنيا.