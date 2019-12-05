شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استخدام الهاتف المحمول الدائم يؤدى إلى الرسوب فى الامتحانات.. دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجد الباحثون أن استخدام الهاتف بشكل مكثف أعلى من المعتاد، أى حوالي خمس مرات في محاضرة لمدة ساعة، يتسبب في انخفاض في نتائج الامتحانات بنسبة 5 % مقارنة بشخص يتجنب الجهاز، ويرتبط انخفاض نتائج الامتحانات أيضًا بفرصة أكبر للفشل.
وكان الطلاب المهووسون بالهاتف أكثر عرضة بنسبة 8 % للفشل، حيث حققوا نسبة نجاح بلغت 60.6 %، حيث قال البروفيسور ستيجن بيرت من جامعة جنت: "التحليلات لا لبس فيها، فإن الطلاب الذين يستخدمون هواتفهم الذكية بشكل مكثف يقلون في درجات الامتحانات".
وقام الطلاب عينة الدراسة، البالغ عددهم 696 طالبًا في الجامعة، بملء استبيان، وكشفوا عن عدد المرات التي يستخدمون فيها هواتفهم في الحياة اليومية، وفي الصف، وعند الدراسة.
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