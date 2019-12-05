شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موزيلا تزيل أداوت أمنية من Avast و AVG تتجسس على المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزالت شركة موزيلا أدوات خاصة بمتصفح الويب التابع لها "فايرفوكس"، وهى الامتدادات التى تطورها شركتا الأمن الرقمى "أفاست" و AVG التابعة لها، وذلك بعد أن ثبت أن تلك الأدوات تتجسس على المستخدمين.

وبحسب موقع palant الأمريكى، فقد تم العثور على 4 أداوت هى Avast Online Security، و AVG Online Security، و Avast SafePrice، و AVG SafePrice تجمع بيانات المستخدمين، وسجلات التصفح، بالإضافة إلى بيانات أخرى من المفترض ألا تجمعها.

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وأشار التقرير إلى أن الأداتين الأولى والثانية تستخدمان فى عرض تحذيرات عند زيارة مواقع ويب مشبوهة، فى حين أن الأداتين الأخيرتين تستخدمان للتسوق عبر الإنترنت، وعرض مقارنات الأسعار، والصفقات، وقسائم الشراء المتاحة.

وقد أزالت الشركة هذه الامتدادات الأربعة من متصفحها عقب حصولها على تقرير من الشركة المطورة لإضافة AdBlock Plus، والذى حلل كلا من Avast Online Security، و AVG Online Security أواخر شهر أكتوبر الماضى، ووجد أنهما يجمعان بيانات أكثر مما يحتاجانه للعمل.