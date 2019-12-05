كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| الكشف عن سيارة PAL-V Pioneer الطائرة التي ستكلف 425،000 جنيه إسترليني

متابعة-سنيار: تم الكشف عن نموذج أولي لسيارة PAL-V Pioneer الطائرة الليلة الماضية في معرض ‘Miami 2020 and Beyond’، مما يعطي لمحة عن نقل المستقبل.

تتميز السيارة الطائرة بالوقود العلوي القابل للسحب والوقود الخلفي وأجنحة الذيل، مما يسمح لها بالقيادة على الأرض مثل السيارة، والخروج إلى السماء مثل الطائرة.

على الأرض، يمكن للسيارة أن تصل إلى سرعة قصوى تبلغ 100 ميل في الساعة، بينما في السماء يمكنها السفر بسرعة 200 ميل في الساعة.

وقال مايك ستيكلنبورغ، كبير المهندسين في PAL-V: “رغم الإعلان عن المزيد من مفاهيم الطيران، لا تعمل سوى حفنة من الشركات على سيارة طيران حقيقية: سيارة يمكنها الطيران والقيادة، وهي مثالية للتنقل من مدينة إلى أخرى.

لايوفر نموذج “PAL-V Pioneer” سيارة آمنة وسهلة التشغيل فحسب، بل إنه يمكّننا أيضًا من جعلها مدمجة وفي إطار اللوائح الحالية، وهو العامل الأكثر أهمية في بناء سيارة طيران صالحة للاستعمال.”

بينما تم عرض نموذج أولي في ميامي، هناك نسخة تجارية قيد الإنتاج بالفعل، ورغم سعرها الباهظ الذي يبلغ 425،000 جنيه إسترليني، إلا أن مصمميها يدعون أنهم باعوا بالفعل 70 سيارة طيران.

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تدعي PAL-V أن تسليم السيارة الطائرة سيبدأ في عام 2021.

ومع ذلك، ستواجه الشركة منافسة شديدة من العديد من عمالقة التكنولوجيا، الذين يتسابقون جميعا ليكونوا أول من يطلق سيارة طيران تجارية.

كشفت أوبر عن خطط لإطلاق رحلات من خدمة تاكسي الطيران، التي أطلق عليها اسم أوبر إير، في عام 2020، قبل العمليات التجارية في عام 2023.

وفي الوقت نفسه، لدى تويوتا خطط طموحة لعرض سيارة طيران أثناء حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو!