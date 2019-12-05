كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو-صور| “GripBeats” جهاز إلكتروني مبتكر قادر على تحويل يديك إلى آلات موسيقية

متابعة-سنيار: “GripBeats” عبارة عن جهاز إلكتروني مبتكر قادر على تحويل يديك إلى آلات موسيقية.

تم إنشاء تقنية الموسيقى القابلة للارتداء متعددة الاستخدامات بواسطة فريق مقره في الدنمارك خصيصا لصنع الموسيقى ومساعدة المستخدم على تطوير مقاطع موسيقية دون الحاجة إلى آلات.

“في GripBeats، أردنا أن نقدم للمستخدم شيئًا متعدد الاستخدامات وقابل للارتداء، حيث يتيح لك تصميم حزام الدوران ارتداء GripBeats كسوار مستقل، يُطلق عليه “وضع المعصم”.

عندما يتم تمديدها لتلائم راحة يدك بطريقة حلقة مزدوجة، “Grip Mode”، فإن GripBeats تسمح بالتفاعل والحساسية الكاملة لمس الأصابع وكذلك حركة معصميك.

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بينما “وضع السطح” هو تخطيط البيانو التقليدي أو لوحة الأسطوانة الذي يسمح لك باللعب بشكل مسطح على أي سطح، ويسمح لك الخيار الرابع باستخدام GripBeats كما تريد! ”

تشمل ميزات Gripbeats القدرة على:

– إنشاء موسيقى في أي نمط أو صوت أو أداة باستخدام جهاز يتصل بجهازك الذكي أو الكمبيوتر لاسلكيًا عبر Bluetooth.

– استخدام GripBeats بطرق متعددة؛ كوحدة تحكم ممتدة لكل يد، الرسغ، أو حتى على سطح مستو.

– لدينا تصميم متعدد الآلات في انتظار براءة اختراع يستخدم مساحة ثلاثية الأبعاد، والتسارع، والاتجاه لصنع الموسيقى.

– استخدم عناصر التحكم في الحركة واللمس مع أكثر من 100 من التطبيقات مثل Garageband أو Ableton باستخدام BLE MIDI (100٪ لاسلكي).

– يتيح تطبيق GripBeats (iOS / Android) تكوينات وإيماءات متزايدة للموسيقى والدروس حول كيفية تشغيل الموسيقى فعليًا، من خلال الحركة.

– صمم أدوات وتكوينات جديدة لصنع الموسيقى بطريقتك الخاصة وكذلك مع أكثر من عشرة أوضاع مُعدة مسبقًا في تطبيق GripBeats.

GripBeats متاح للدعم على Kickstarter، وتتوفر تعهدات من 99 دولارا أو ما يقرب من 77 جنيها إسترلينيا ومن المتوقع أن يتم الشحن في جميع أنحاء العالم في وقت قريب من مايو 2020.