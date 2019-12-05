RedmiBook سيصل يوم 10 ديسمبر جنبًا إلى جنب مع Redmi K30

فاطمة أيت طالب - دبي - رأينا في الأونة الأخيرة العديد من التسريبات حول هواتف Redmi K30 القادمة التي سيتم الإعلان عنها في اليوم 10 ديسمبر. الآن، قررت شركة Xiaomi اللجوء إلى حسابها الرسمي على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo للتشويق إلى قدوم حاسوب ألترابوك جديد جنبًا إلى جنب مع الهاتف Redmi K30 مع العلم بأن هذا الحاسوب سيمتاز بإطار نحيف للشاشة ونحافة مثيرة للإعجاب.

من المتوقع أن يأتي RedmiBook الجديد إما مع شاشة بحجم 13 إنش أو 14 إنش، ومع مواصفات تقنية متقدمة في هيكل نحيف وخفيف مصنوع من الألومنيوم. وفيما يتعلق بالمواصفات الفعلية لهذا الحاسوب المحمول، فما زلنا لا نملك أي تفاصيل، ولكن المنشورات على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo تشير إلى أن الحاسوب المحمول يهدف إلى توفير أداء عالي بسعر معقول.

عمومًا، ستكون لدينا المزيد من المعلومات حول هذا الحاسوب المحمول الجديد في الأيام التي ستسبق حدث 10 ديسمبر حيث سنرى أيضًا الروتر Redmi Wi-Fi و مكبر ذكي للصوت.