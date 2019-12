الهاتف Motorola One Hyper يظهر في مجموعة من الصور الرسمية قبيل الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد رأينا الكثير من التسريبات والشائعات عن الهاتف Motorola One Hyper بالفعل، بما في ذلك صور فعلية للجهاز، ولكن يبدو أننا حصلنا أخيرًا على أولى الصور الرسمية لهذا الهاتف.

كما تلاحظون، تؤكد لنا هذه الصور مجددًا أن Motorola One Hyper سيكون أول هاتف من شركة موتورولا مُزود بكاميرا أمامية منبثقة، وهي الكاميرا التي ستضم مستشعر بدقة 32 ميغابكسل. وبصرف النظر عن الكاميرا الأمامية المنبثقة، يُعتقد أن الهاتف Motorola One Hyper سيضم كذلك شاشة IPS LCD بحجم 6.39 إنش وبدقة +FullHD، وكاميرتين في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. بجانب هذه الكاميرات يمكنك رؤية ليزر التركيز التلقائي والفلاش LED.

الواجهة الخلفية للهاتف Motorola One Hyper ستضم كذلك مستشعر بصمات الأصابع، وعبارة Android One مما يؤكد أن الهاتف سيكون جزءًا من مبادرة Android One. وفي الجانب الأيمن، سيضم الهاتف زر التشغيل وأزرار التحكم بالصوت، بينما سيضم الجزء السفلي من الهاتف منفذ USB Type-C.

وفيما يخص المواصفات التقنية الداخلية، فقد تردد أن الهاتف Motorola One Hyper سيضم المعالج Snapdragon 765، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، فضلا عن 128GB من الذاكرة الداخلية، وبطارية بسعة 3600mAh.