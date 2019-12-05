الإسوارة الذكية Amazfit X ستدخل مرحلة الإنتاج الضخم في النصف الأول من العام المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Huami المدعومة من قبل شركة Xiaomi في شهر أغسطس الماضي بالإعلان عن الساعة الذكية Amazfit GTS المربعة الشكل والتي إستلهمت تصميمها من الساعة الذكية Apple Watch. وفي نفس الحدث، قامت الشركة أيضًا بعرض نموذج أولي لإسوارة ذكية مُزودة بشاشة AMOLED تُدعى Amazfit X.

اليوم، أعلنت الشركة في حسابها الرسمي على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo أنها ستبدأ الإنتاج الضخم لإسوارة Amazfit X الذكية الجديدة في النصف الثاني من العام المقبل. في نفس المنشور، أعلنت الشركة عن نسخة جديدة مصنوعة من التيتانيوم من Amazfit GTS ستصل إلى رفوف المتاجر في الصين إبتداء من 16 ديسمبر.

نسخة حرب النجوم ” Star Wars Limited Edition ” من الساعة الذكية Amazfit Sports Watch 3 قادمة هي الأخرى إلى الصين يوم 19 ديسمبر، وستكلف ما يُعادل 241 دولار أمريكي.

Advertisements

للتذكير، لا تزال Amazfit X في مرحلة النموذج الأولي. هي تضم شاشة AMOLED منحنية بحجم 2.07 إنش تمتاز بكثافة بكسلات تبلغ 326 بكسل في كل إنش. هذه شاشة أكبر وأفضل بكثير من الشاشات المستخدمة في Xiaomi Mi Band 4 أو Samsung Galaxy Fit. بطارية 220mAh المستخدمة في هذه الإسوارة الذكية توفر 7 أيام من الإستخدام قبل الحاجة إلى إعادة الشحن. وسيتم الإعلان عن أسعار هذه الإسوارة في وقت لاحق.