شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم بالفضاء.. أول مهمة التقاء للرواد فى مدار الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ أكثر من نصف قرن، أطلقت وكالة ناسا الأمريكية، في ذات اليوم 4 ديسمبر من عام 1965، المركبة الفضائية Gemini 7 التى تحمل طاقم رواد فى رحلة مدتها أسبوعين في مدار أرضي منخفض.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، كانت هذه هي الرحلة الرابعة المكونة من طاقم لبرنامج Gemini التابع لناسا، والمهمة الثانية عشرة للطاقم في الولايات المتحدة.

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رواد Gemini 7

وشارك فى المهمة رواد فضاء ناسا جيم لوفيل وفرانك بورمان، فأثناء وجودهم في المدار، التقوا برائدي فضاء آخرين تابعين لناسا هما ولى شيرا وتوم ستافورد، الذين انطلقوا مركبة فضائية Gemini 6A أخرى بعد 11 يومًا من المهمة، وبذلك كانت أول مهمة التقاء فى المدار.