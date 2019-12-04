مواصفات و مميزات معالج Qualcomm Snapdragon 865 للهواتف الرائدة

Qualcomm Snapdragon 865 تم الإعلان عنه في مؤتمر شركة Qualcomm السابق في شهر ديسمبر. تحديداً يوم 3 ديسمبر لعام 2019. المعالج ياتي ليحمل محل المعالج السابق Snapdragon 855. المعالج الجديد يحمل عدة مميزات جديدة عن المعالج السابق. و تحسينات اكبر لدعم الألعاب و دعم الشبكات و دعم لطرق اتصال افضل و لكاميرات اقوى من الإصدار السابق. و اخيراً تحسينات في الذكاء الإصطناعي و غيره

مميزات Qualcomm Snapdragon 865

افضل للألعاب و للمحتوى المصور

كان المعالج السابق بأنويته من افضل المعالجات للعب اقوى الألعاب على اجهزة الهواتف المحمولة بشهادة كل مستخدمي الهواتف الرائدة الخاصة بعام 2019. و تطمح Qualcomm لزيادة قدرة المعالج على لعب اقوى الألعاب على الهواتف الذكية. حيث ان الشركة جعلت المعالج يدعم الشاشات ذات معدل التحديث العالي بشكل افضل. اي ان شاشة بمعدل تحديث اعلى من 120Hz ستكون ممكنة. مع اهتمام الشركة بجعل المعالج داعماً لتقنية HDR بدقة 10Bit لألوان اوضح و زاهية بشكل كبير. كل هذا تحت مسمى لميزة Snapdragon Elite Gaming

دعم الـ5G

2019 كانت هي بداية الهواتف بتقنية 5G. و يبدو ان 2020 ستنقل لنا فكرة دعم الـ5G لدرجة اكبر. حيث ان هذا معالج جديد سيدعم تقنية الإتصال 5G بالكامل بدون اي مشاكل. و ذلك لوجود Modem من الشركة نوعه هو Snapdragon X55 الذي يدعم شبكات 5G و 4G في نفس الوقت. و كون الـModem مدمج بالمعالج امراً جيداً جداً. و بالطبع للشركات حرية اختيار اذا كانت تريد دعم الـ5G في هواتفها او لا.

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المزيد من الذكاء الإصطناعي

استطاع 865 التغلب على اعلى 15 معالج في الذكاء الإصطناعي. نتيجة شخصية جيدة مناسبة لمعالج هاتف محمول. لكن ما اهمية هذه النتيجة بالنسبة للمستخدم؟. نحن نستعمل الذكاء الإصطناعي في كل شئ في الهواتف المحمولة. مثل تحديد الأصوات و الترجمة الى الكاميرات و تحسينات الصور. بقدرة معالجة افضل على الهاتف. يأتي الهاتف بتحسينات افضل من كل النواح. بالطبع بدون التأثير على بطارية الهاتف و استهلاكها بشكل كبير.

دعم اكثر من 100MP في حساس الكاميرا

كانت 2019 من ناحية الكاميرات عام دعم الدقة العالية في الكاميرات. بداية من 48MP حتى وصلنا الى 108MP. لكن Qualcomm تزعم بان المعالج الجديد ينقل هذا الدعم الى رقم اكبر. حيث تزعم الشركة بأن المعالج الجديد يستطيع معالجة الصور بدقة 2GP. الرقم صحيح 2 جيجا بكسل. كمية التفاصيل التي يمكن لهذا المعالج معالجتها هائلة. بالطبع سنحتاج الى مستشعرات كاميرا افضل من المستشعرات الموجودة. لكن لا قلق يبدو ان الشركات تتجه الى ذلك الآن

افضل للبصمات المدمجة بالشاشة

كانت اول الشركات التي تستعين ببصمة مدمجة بالشاشة من شركة Qualcomm كانت هي سامسونج في البصمة الخاصة بهواتف 2019 الخاصة بها. سواء Galaxy S10 او Galaxy Note 10. و كانت المشكلة في حساسات البصمة هذه بطأها و انها ليست بالكفائة العالية. لكن في المعالج الجديد هناك دعم افضل للبصمات تحت الشاشة. مما يجعلها اسرع و افضل من الجيل السابق. و متوقع ان نجد البصمة الجديدة في هاتف Galaxy S11 القادم من سامسونج.