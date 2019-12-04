تكنولوجيا: Ford تبدأ في إعادة تدوير نفايات القهوة من McDonald وتحويلها إلى قطع غيار للسيارات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في إطار محاولات شركة فورد المساهمة في المحافظة على البيئة وخفض إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتلوث المناخ، أعلنت عن بدء إعادة تدوير نفايات القهوة والطعام الخاصة بMcDonald وتحويلها إلى قطع غيار للسيارات من البلاستيك الحيوي.

كشفت عملاق تصنيع السيارات فورد عن خططها لإعادة تدوير نفايات McDonald، لتحويلها في معامل الشركة بتقنية هندسة السيارات إلى قطع غيار للسيارات.

ومن المقرر أن تستخدم فورد تقنية هندسة السيارات لتحويل النفايات إلى بلاستيك حيوي لقطع غيار السيارات، مما يدعم الشركة في خفض إستهلاك الوقود، وخفض إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.

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ولقد واجهت الشركات المصنعة للسيارات ضغوط كبيرة خلال الفترة الماضية للبحث عن حلول فعالة لخفض إنبعاثات الوقود وعادم السيارات، والإتجاه إلى زيادة إنتاج السيارات الكهربائية، حيث تشغل وسائل النقل والسيارات نسبة كبيرة من إنبعاثات الكربون تصل إلى الربع.

وتعد شركة فورد واحدة من 4 شركات مصنعة للسيارات والتي شاركت في إتفاقية كاليفورنيا للحد من إستهلاك الوقود، مع خفض إنبعاثات الكربون حتى عام 2026.

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