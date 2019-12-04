شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طلاب تونسيون يستخدمون التكنولوجيا للمساعدة فى إنقاذ السلاحف البحرية بكينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك طلاب تونسيون في مسابقة لخدمة البيئة بعنوان "الاختراق من أجل الأرض"، عبارة عن تحد ليوم واحد يسعى لتسخير التكنولوجيا في خدمة البيئة.

تمثلت رؤية التحدي، أو المسابقة، في أن يعمل المشاركون ويساعدون في البحث عن علاج لتحد بيئي فعلي بما يخدم الصالح العام ويعزز الذكاء الصناعي في تونس.

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وقالت زمردة جديدي، وهي رئيسة مشروع في منظمة إدجريدرز، "هذا الحدث هو تحد رقمى يجمع نحو 55 مشاركا معظمهم من الطلاب الشغوفين بالبيانات العلمية وتكنولوجيا الذكاء الصناعي، في هذا التحدي الذي يستمر 12 ساعة سنقترح حلا باستخدام تكنولوجيا الذكاء الصناعى لمساعدة جمعية كينية على التنبؤ بعدد السلاحف البحرية التي تخرج من البحر كل أسبوع".

وسعت المسابقة التي استضافتها منصة مختصة بالبيانات في أفريقيا للمساعدة في إنقاذ السلاحف البحرية باستخدام التكنولوجيا الصناعية.

وهدف المسابقة هو استخدام البيانات التي قدمها ناشطون في جمعية للحفاظ على البيئة لمساعدتهم على التنبؤ بعدد السلاحف التي يمكنهم إنقاذها كل أسبوع، وبالتالي توفير الأموال والمعدات اللازمة في الوقت المناسب.